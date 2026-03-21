Любопитно:

Министър Сергей Игнатов: 20 април – присъствен, но неучебен ден

21 март 2026, 11:04 часа 2644 прочитания 0 коментара
Министър Сергей Игнатов: 20 април – присъствен, но неучебен ден

20 април – денят след изборите – ще бъде присъствен, но неучебен за цялата система на образованието. Това обяви служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов в интервю за студентската медия NewBlog 4U, цитирано от БТА.

С това ще поставим началото на националното отбелязване на 150 години от избухването на Априлското въстание и пукването на първата пушка, каза той и добави, че целият ден ще има мероприятия – поднасяне на цветя и венци, състезания, конкурси, добави той.

Министърът отбеляза още, че ще предложи датата да се превърне в официален, а защо не и национален празник. Според него, без 20 април нямаше да има 3 март и затова тя е Денят на българското достойнство, когато се ражда Третата българска държава.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова
Сергей Игнатов Априлско въстание неучебен ден образователна система
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес