05 декември 2025, 14:34 часа 639 прочитания 0 коментара
МОН прави университетски специалности в конкретно направление безплатни - има нужда от кадри

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага промяна в списъка на професионални направления и защитени специалности от Закона за висшето образование. Целта - да се даде възможност студентите, които се обучават в държавните висши училища по специалности от конкретно професионално направление, да не заплащат такси. Безплатното образование в случая е необходима мярка заради нуждата от кадри, аргументират се от МОН.

Правят специалностите по "Металургия" безплатна

Става въпрос за специалности по професионално направление „Металургия“, обучението по които се осъществява единствено в Химикотехнологичния и металургичен университет в София (ХТМУ).

Образователното ведомство предлага студентите да не заплащат такси за своето обучение по тези специалности. Промяната е подложена на обществено обсъждане, като е публикувана за консултации на 4 декември, а дискусиите ще продължат до 5 януари догодина.

Стратегическо значение

Промяната е породена от стратегическото значение на отрасъл „Металургия“ и необходимостта от осигуряване на достатъчен брой висококвалифицирани специалисти за работа в него.

"Освобождаването от заплащане на такси за обучаващите се в посоченото професионално направление ще разшири обхвата на желаещите да се обучават, а оттам и на приеманите за обучение в специалности от професионално направление „Металургия“", аргументират се от МОН.

Снимка: iStock

"През последните години за изпълнение на екологичните изисквания и ангажименти във фирмите от металургичната промишленост в България са реализирани инвестиционни проекти за въвеждане на най-съвременните технологии и оборудване с цел опазване на околната среда, намаляване на енергийните разходи, подобряване на условията на труд и разработването на нови продукти и изделия. Този процес на обновление, продължаващ и днес, превърна тези производства в конкурентни, високотехнологични и екологосъобразни. Това са фирмите, които произвеждат металите за военната индустрия, машиностроенето, автомобилостроенето, транспорта, строителството на сгради и пътища, новите енергийни технологии и останалата част от съвременните индустриални производства", пише образователният министър Красимир Вълчев в доклада към проекта за промени.

За реализиране на дейностите, произтичащи от европейската „зелена сделка“ и цифровата трансформация, металургичните производители трябва да осигурят необходимите метали, чието търсене и потребление за производството и експлоатацията на ВЕИ, електромобили и др. се очаква да нарасне многократно. Металургията е част от енергоинтензивните, стратегически индустрии, които са обект на специално регламентиране на Европейската комисия.

"Изграждането на специалисти с критично мислене, притежаващи способност за анализиране и креативно използване на знания и умения при разработване, приложение и трансфериране на иновативни енергийно ефективни и екологосъобразни решения в условията на дигиталната икономика, е изключително важно за реализиране на дейностите и политиките по преодоляване на предизвикателствата", смята министърът.

Димитър Радев
Димитър Радев
Университети Металургия МОН защитени специалности приоритетни специалности авторски
