Уникалните училища на България: Профилирана хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", Сливен (СНИМКИ И ВИДЕО)

„Път, любов, труд...“ е девизът, който обединява учители, ученици, родители от Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“, Сливен и създава хуманитарната общност на училището, което е единственото в страната, носещо името на бележития наш поет от XX век. В гимназията се обучават ученици в профил „Хуманитани науки“ и с професия „Екскурзовод“. Емблематични за училището са извънкласните дейности – театралната трупа „Опит за летене“ и вокално-инструменталната група „Монолог“ – и двете сформирани в първите години след създаването на гимназията през 1997 година и претърпели своите сривове и звездни моменти през годините.

Без мобилни телефони в училищата от януари

Учителите на ПХГ "Дамян Дамянов"

Емблематична фасада с лика на Хаджи Димитър бе възстановена в Сливен (СНИМКИ И ВИДЕО)

Клуб "Памет"

Към училището е създаден и клуб „Памет“, който обединява учениците с интереси към историята и поставя акцента върху историята на родния край. Благодарение на сътрудничеството с институт „Конфуцийй“ към Великотърновския университет, вече десет години в гимназията присъства доброволец от Китайската народна република, който преподава китайски език и култура. Възпитаниците на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ продължават обучението си във висши учебни заведения по специалности, свързани с различни аспекти на хуманитарните науки, макар че училището да се гордее и с достойни професионалисти, свързали развитието си с биологията, медицината, военното дело.

Още: Държавата компенсира за три месеца семействата на деца, останали извън детските градини

Клуб "Памет"

Изборът

"Случайно ме приеха тук, но не съжалявам – оказа се най-страхотното училище.", "Избрах да уча в това училище, защото бях чул много добри отзиви за него.", "Избрах да уча в ПХГ "Дамян Дамянов" заради по-голямата си братовчедка. Тя ми каза за мястото и аз бях достатъчно убеден, че реших да опитам да вляза, взеха ме и не съжалявам! Много любов към целия учителски състав и административен екип!", това споделят учениците на гимназия, които са избрали да продължат образованието си в нея.

Благотворителен концерт набира средства за паметник на Радой Ралин в Сливен

На въпроса какво най-много им харесва в училището децата споделиха: "Това че сме малко ученици и всеки познава другите", "Малкият брой ученици.", "Че сме малко училище и се познаваме много добре.", "В училище най-много ми харесва това, че всички са сплотени, явно заради това че е малко. Харесва ми, защото ме кара да се чувствам себе си. Също така и защото се измислят различни развлекателни мероприятия. И да не забравя извънкласните дейности също, чрез тях аз експериментирам върху себе си. Лично на мен най-много ми харесват писателските часове и театралната.", ""Учителите", "Харесва ми, че се преподава много добре и учителите са готини.", "Харесва ми това че всички сме едно цяло семейство и връзката между учител и ученик е много силна", "Екипът от учители", "Учителите. Те са толкова различни. Те са хора, а не машини. Показват го. Това ми харесва!", "Защото сме малко училище и всички се познаваме.", "Че училището е малко и учителите се държат с нас като със собствени деца."

Още: Свободно в училищния двор: Квартална радост или вандализъм и разходи

Бъдещето

Учениците в Профилирана хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", Сливен са на мнение, че обучението им дава солидна основа за бъдещето "Да, смятам, че Хуманитарна гимназия ми дава достатъчно знания за моето бъдеще. Всичко това все пак благодарение и на учителите, които ми преподават и преподаваха. С тяхна помощ аз се чувствам уверен в знанията си и уменията си."

"Може екскурзоводката ми професия да не отговаря толкова на идеята за бъдеще, но научавам достатъчно от учителите за по-важното - живота. Смело твърдя, че ми дава не достатъчно, а предостатъчно знания, които няма да придобия никъде другаде.", споделя друг ученик за Actualno.com.

Участниците в театралната трупа

Изкуството

Още: Като феникс от пепелта: Как възкръсна едно училище в Северозапада (ВИДЕО)

Ръководството на училището се е погрижило да подкрепя и талантите на своите възпитаници. Театралната трупа "Опит за летене" е сформирана в първите години след създаването на гимназията през 1997 година. Тя има множество участия във фестивали и участниците в нея са отличавани за дейността си. През 2023 г. трупата печели Първа награда от IX Национален ученически конкурс „Вазовата България“, в категория „Рецитал“, с представлението „Епопея на забравените“, а през октомври 2024 г. получава и Първа награда за късометражен филм.

Своята история има и ВИГ "Монолог" с основател Панайот Бояджиев и настоящи ръководители Виолина Петкова и Светломир Едрев. Групата има редовни изяви вв концерти и фестивали, както в Сливен, така и в други градове на страната.

Музиката на Мария Караиванова: Създател и пазител на емоции (ВИДЕА)

Историята оживява

През 2024 г. в класните стаи на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ участниците в Клуб „Памет“ за първи път е представена „жива картина“ на традиционните облекла в Сливенско от края на XIX и началото на XX век. Идеята за провеждането на Ден на историята в гимназията е на г-н Валери Милков, който старателно и с внимание към детайлите подготви представянето на цялата сцена. Историята оживя с показаните всекидневни и празнични селски носии и с традиционното облекло за гражданите. Днес традицията продължава, благодарение на приемствеността на учителката по история г-жа Стиляна Русева.

Културата на Италия и Куба завладява Сливен в две вълшебни вечери

Жива картина

Намигване към миналото е и рубриката "Ретро", която отправя исторически, а понякога и хумористичен поглед към историята. В нея се представят и разказват интересни факти и събития от нашето близко минало на Сливен, България и по света. За младите хора това е интересно и любопитно, а за по-възрастните - спомени и преживявания. Специална почит се отдава и на патрона на училището поетът Дамян Дамянов. Всяка учебна седмица започва с негово стихотворение, което се публикува на Фейсбук страницата на училището.

Жив е той! Държавата погреба хилядолетния бряст на Сливен, но хората го съживиха (СНИМКИ)

Снимки: ПХГ "Дамян Дамянов"