Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Отговорите на външното оценяване за 10. клас по български език и литература за 2026 г. (ОБНОВЕНА)

17 юни 2026, 14:00 часа 7338 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Отговорите на външното оценяване за 10. клас по български език и литература за 2026 г. (ОБНОВЕНА)

Десетокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература за учебната 2025/2026 година.

От Министерството на образованието и науката (МОН) се очаква да публикуват верните отговори и изпитния материал по БЕЛ на учениците, а тестът и ключа можете да видите тук:

Изпитът по български език и литература за 10. клас се проведе 1030 училища и бе с продължителност 90 минути и съдържа общо 21 задачи - 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача за редактиране, една задача с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст. Учебното съдържание обхваща материала от VIII, IX и X клас и включва теми, свързани с функционалните стилове, езиковите норми, редактиране на текст, както и изучаваните литературни произведения от българската литература.

Предстои и изпит по математика в петък, 19 юни. Матурите са с продължителност от 90 минути, като максималният брой точки е 100 на всеки един от изпитите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

Още: "Изпити без смисъл": Синдикат "Образование" настоява за премахване на НВО след 4. и 10. клас

Изпитът по математика в 10. клас на 19 юни от 8:00 часа е с продължителност 120 минути (с 30 минути повече от миналата) и съдържа общо 18 задачи. От тях 12 са по математика, а останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката.

Очаква се на националните външни оценявания по български език и литература и по математика да се явят общо над 110 000 седмокласници и десетокласници. Учениците следва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Пишат с черен химикал.

За изпита по чужд език по желание на 22 юни са подадени заявления от 2624 седмокласници и 3704 десетокласници.

За изпита по информационни технологии на 23 юни за измерване на дигитални компетентности са заявили участие 982 десетокласници.

Резултатите от националните външни оценявания в VII и X клас ще бъдат обявени до 1 юли включително.

Още: Учители по математика: Учениците ще се провалят на новия и изненадващ изпит след 10 клас

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
МОН отговори матури НВО 10 клас матури 10 клас
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес