Плагиатството в университетите остава с нова заповед на МОН, която де факто го стимулира

За четвърти път в рамките на година Комисията по академична етика (КАЕ) към образователното министерство (МОН) сменя състава си. Това става ясно от заповед на просветния министър Красимир Вълчев от 31 юли 2025 г. за определяне на нов състав на комисията, призвана да се бори с плагиатството у нас. За неин председател в момента е определен чл.-кор. проф. дфн Стефан Хаджитодоров от БАН, а членове са проф. Николай Щерев от УНСС, доц. Биляна Иванова от СУ, проф. Райна Гергова от МУ-София и проф. Цветан Сивков от Великотърновския университет.

Припомняме, че от 2022 г. почти до края на 2024 г. председател на КАЕ бе проф. Венцислав Динчев, а нейни членове - проф. Веска Георгиева, проф. Радослав Радев, проф. Цветан Сивков и проф. Ирини Дойчинова-Цекова. След като срещу тях са заведени дела от уличения три пъти в плагиатство Венелин Терзиев и не са защитени от МОН, те депозират своите оставки, а малко по-късно става ясно, че на 12 ноември м.г. комисията е решила да прекрати извършваните проверки (според запознати - по указание на Правна дирекция") на огромен брой сигнали с мотива, че те са "са извън рамките на законоустановените срокове за изготвяне на доклад от тяхна страна", пише в. "Сега".

Каква е целта?

По този начин подадените преди това различни сигнали за плагиатство, вкл. срещу ректори - например на УНСС, ВУАРР, Тракийския университет и др., остават непроверени по същество. Това решение всъщност е подписано от новия състав на КАЕ, която се поема през ноември 2024 г. от проф. Снежана Плешкова-Бекярска с членове проф. Любомир Караджов, проф. Божидар Хаджиев, акад. Лъчезар Трайков и проф. Цветан Сивков.

Скоро след това следва нова смяна - на мястото на проф. Хаджиев като член на комисията застава проф. Снежанка Башева, което е видно от подписите под решенията на комисията, поместени в сайта на МОН. Тя обаче също бързо напуска по свое желание - през май т.г. нейното място е заето от проф. Николай Щерев. На 23 май 2025 г. КАЕ вече се оглавява от проф. Николай Щерев (проф. Бекярска става член), а от август начело е проф. Хаджитодоров с други двама нови членове. Единственият член, който остава в състава ѝ досега, е проф. Цветан Сивков.

Честата смяна на председатели и членове на КАЕ свидетелства за системни проблеми и поставя понастоящем под съмнение волята на МОН да води борба с плагиатството, смятат експерти и академични хора, пише още изданието.

По принцип комисията се състои от петима членове, един от които трябва да е правоспособен юрист. Председателят и трима от членовете представляват четирите основни научни области - хуманитарни, природни, обществени и технически. Те трябва да бъдат хабилитирани лица, да имат степен "доктор" и минимум 10 г. професионален опит.

Предложенията за състава на КАЕ се отправят до министъра на образованието и науката от висши училища, научни организации, НПО и социални партньори. Относно последната смяна на състава на комисията от Съвета на ректорите посочиха, че не са търсени от МОН и от тях не са искани предложения за нови членове. Липсват данни да са търсени и авторитетни неправителствени организации, които да представят номинации на хора с опит и репутация в борбата с плагиатството.

Ябълката на раздора

Според изданието проблемите са ескалирали около октомври-ноември 2024 г., когато е оказан натиск членовете на КАЕ да прекратят проверките на определени сигнали, заради което те колективно подават оставки и напускат постовете си. Те разказват, че на заседанието на комисията на 12 ноември 2024 г. искане на дирекция "Висше образование" за продължаване на сроковете по проверките е било отхвърлено от Ивайло Христов - и.д. директор на дирекция "Правна".

Именно поради отказа да бъде съгласувано удължаването на сроковете за осъществяването им внесеното предложение от името на комисията работата по 12-те сигнала да бъде продължена не е било уважено, поради което и комисията е взела решение за тяхното прекратяване. Двама нейни членове обаче са били несъгласни - акад. Трайков и проф. Сивков.

Относно прекратяването на проверките от МОН коментират, че на заседанието на 12 ноември 2024 г. комисията е взела решение, че по 12 сигнала сроковете за работа на КАЕ са изтекли и производствата по тях да бъдат прекратени. "Мотивите за това решение са свързани със съдебни решения, според които сроковете за извършване на проверките по същество са преклузивни, т.е. имат определен краен срок, в който задължително трябва да се упражни някакво право. Част от сигналите са постъпили отново в МОН и по тях са образувани проверки", заявиха от МОН. Същото посочи в отговор и министър Вълчев в отговор на парламентарен въпрос.

Само два месеца по-късно Върховният административен съд обаче излиза с решение, което оборва юристите на МОН. По делото съдът потвърждава акт на Комисията, поставен в производство, което е продължило над предвидените в закона срокове като правилен и законосъобразен. Решението е напълно противоположно на тезата на МОН, че изтичането на сроковете е основание за прекратяване на проверките. Тоест от него излиза, че МОН е използвало юридически неиздържано основание за прекратяване на ключови проверки - нещо, което според депутати и преподаватели може да се тълкува и като осигуряване на политически чадър.

По отношение на многократно подавания сигнал на доц. Лазарин Лазаров срещу бившия ректор на Тракийския университет проф. Добри Ярков е образувана проверка от КАЕ и предстои произнасяне с доклад до министъра, казват още от МОН. Интересно е кога ще се произнесе комисията, при положение че последният му сигнал е от март, а докладът на КАЕ е трябвало да бъде готов до май.

Съдбата на останалите прекратени проверки е неясна. Логиката е те да бъдат възобновени по служебен път от министъра, тъй като са приключени на несъществуващо правно основание. Работата на комисията по академична етика обаче вече е дискредитирана и поставена под съмнение, смятат професори.