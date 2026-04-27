Нормалното провеждане на матурите е под въпрос: Омбудсманът с притеснения

Нормалното провеждане на матурите е под съмнение. Това смята националният омбудсман Велислава Делчева, според която учениците трябва да имат право да оспорват оценките си от матурите при ясни правила.

Делчева поиска спешни мерки за гарантиране на правата на зрелостниците при предстоящите държавни зрелостни изпити след решение на Върховния административен съд за отмяна на разпоредби от Наредба № 11, свързани с оценяването на резултатите.

Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Матурите под въпрос

Делчева, в становище до служебния министър на образованието проф. Сергей Игнатов, изразява загриженост, че създалата се ситуация може да постави под съмнение нормалното провеждане на матурите поради липсата на ясни и прозрачни процедури, които да заместят отменените текстове.

Според омбудсмана матурите имат ключово значение за бъдещото образование и професионалната реализация на зрелостниците, поради което процедурите трябва да отговарят на принципите на законност, прозрачност и защита на правата на гражданите.

Източник: БГНЕС

Тя препоръчва на Министерството на образованието и науката да предприеме своевременни действия за нормативно уреждане на ситуацията и възстановяване на правната сигурност при провеждането на зрелостните изпити, така че да се гарантира правото на зрелостниците на достъп до оценените им изпитни работи чрез ясна и еднакво приложима процедура в цялата страна, включително възможност за преразглеждане на оценките при ясни правила, срокове и гаранции за обективност, предаде БТА.

В становището си Делчева препоръчва още министерството да осигури прозрачност на процеса по провеждане, оценяване и обявяване на резултатите от текущата изпитна сесия, както и да предостави навременна и публична информация за учениците, родителите и педагогическите специалисти относно предприетите мерки.

Във връзка с решение на Върховния административен съд от 22 април 2026 г., с което се отменят разпоредби от Наредба № 11 за оценяването на резултатите от обучението на учениците, миналата седмица МОН публикува за обществено обсъждане проект за допълнение на наредбата.