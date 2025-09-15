Войната в Украйна:

Честит първи учебен ден: 55 000 първокласници тръгват на училище

15 септември 2025, 06:26 часа 434 прочитания 0 коментара
Над 716 хиляди деца и младежи днес се връщат на училище. 55 хиляди от тях за първи път училищния праг на 15 септември. Тази година външното оценяване по математика за 7 и 10 клас ще бъде различно. Ще бъдат добавени и задачи по природни науки. Иначе сред обсъжданите промени, които могат да влязат в сила съвсем скоро е пълната забраната за използване на мобилни телефони в училище. През лятната ваканция са ремонтирани над 1500 училища, при 250 строителните дейности продължават, а 22 учебни заведения ще започнат годината в чужди сгради.

Проверени са и над 1000 автобуса

Близо 1000 училищни автобуса са проверени от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като е съставен един акт, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията на своя сайт

От 14 август 2025 г. Агенцията започна проверки на автобусите, които ще превозват деца и ученици през новата учебна година. Съставен е един акт на водач за липса на валиден технически преглед и са дадени 36 предписания за отстраняване на несъответствия. Те са свързани основно с обозначаването на автобусите с табели за превоз на деца, заверки на пожарогасители, смяна на гуми, валидност на техническите прегледи и удостоверенията за допълнителен преглед на оборудването им. 

От първия учебен ден до края на септември проверките ще продължат и на пътя. Инспекторите ще следят за техническото състояние на автобусите, валидността на документите и изпълнението на вече дадените предписания. Контролът ще продължи през цялата учебна година, включително и по време на ваканциите, за да се гарантира сигурността на децата и учениците при пътуване. 

Около 716 000 ще са учениците от първи до 12-и клас през новата учебна година, каза по-рано днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
първокласници 15 септември първи учебен ден ученици
