Промени в ИК до края на месеца: "Прогресивна България" иска възстановяване на машинния вот

Възстановяване на изцяло машинния вот, предлагат от "Прогресивна България". За целта днес следобед те внасят промените в деловодството на парламента, като си поставят срок те да бъдат приети до края на месеца. Предложението на мнозинството предвижда машинен вот, какъвто беше през 2021 г., т.е. машини в секции с над 300 души и с хартия в тези места за гласуване с избиратели под тази бройка. Управляващите предвиждат още обезпечаване на секциите с допълнителни машини, но и с хартиени бюлетини в случай на форсмажорни обстоятелства.

"Таргетираме въпроси, свързани със сертифицирането и верифицирането на машините, респективно на софтуера и тук въвеждаме една споделена компетентност между Министерство на дигиталната трансформация и МВР. Защо МВР - защото те са най-големите специалисти и трябва да има двоен за нас контрол", каза председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов. ОЩЕ: "Демократична България" предлага пълно машинно гласуване на всички избори

Край с ограниченията в район "Чужбина"

Друга част от измененията касаят избирателния район "Чужбина". Те искат да отпадне ограничението 20 секции в страни, които не са членки на ЕС, което беше въведено на предишните избори от предишния парламент.

"Беше меко казано дискриминационно", заяви Витанов.

Правилата за ВСС

Витанов отговори и на въпрос във връзка с процедурата за избор на членове на ВСС от квотата на Народното събрание.

"Ние си даваме сметка, че професионалната квота няма да успеят до 17 октомври. Това, което се опитваме, е тези правила да ги съгласуваме с останалите политически партии преди да ги внесем", посочи още Витанов. ОЩЕ: Няма опит за съдебна реформа: Обяснение на Велислав Величков как всичко си остава блато