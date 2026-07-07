Проф. Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет

Със 185 гласа проф. Елиза Стефанова от Факултета по математика и информатика е избрана за нов ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски", научи Actualno.com от свои източници. Тя се яви на балотаж срещу декана на Физическия факултет проф. Георги Райновски, който получи 135 гласа. От надпреварата за ректор на най-старото висше учебно заведение у нас отпаднаха проф. Мадлен Данова, която беше допусната по-рано от Общото събрание и проф. Милен Замфиров, който е декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Регистрираните членове на Общото събрание са 331.

До избора на нов ректор на Алма матер се стигна, след като проф. Георги Вълчев бе избран за министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев. Така проф. Елиза Стефанова става и първата жена ректор в историята на Алма матер. Тя ще довърши редовния мандат на проф. Вълчев до провеждането на нови редовни избори за ректор през ноември 2027 г.

Приоритети

Проф. Елиза Стефанова е председател на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Преподава информатика и компютърни науки във Факултета по математика и информатика в СУ. Била е два мандата негов заместник-ректор.

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В програмата си за управление тя посочва както задачи в унисон с мандатната програма на освободилия длъжността ректор и вече министър, така и свои приоритети. В първия списък са електронизация:

Обновяване на сайта на СУ - завършване на прехода от отделни електронни решения към университетска информационна среда, обхващаща документооборота, студентското обслужване, учебния процес, финансите, човешките ресурси, договорите, обществените поръчки и справочната информация; завършване на електронизацията на студентското обслужване, включваща от записване, справки, плащания и стипендии до избор на дисциплини, практики, мобилност, дипломиране и проследяване на реализацията.

Учебни планове - обединяване на дублиращи се дисциплини и програми в учебните планове, нови интердисциплинарни и чуждоезикови програми; въвеждане на нови курсове, насочени към устойчиво развитие и иновации, модерни форми на оценяване, анализ на реализацията на завършилите и мерки за ранна подкрепа на студенти в риск от отпадане; съдържателно обновяване на програмите; увеличаване на електронното учебно съдържание; разширяване на дистанционното и електронното обучение; увеличаване на чуждоезиковите бакалавърски, магистърски и докторски програми, привличане на чуждестранни преподаватели, изследователи и студенти, вкл. от българските общности в чужбина.

Финанси и социални придобивки: приоритет върху финансирането на СУ "в качеството му на водещ изследователски университет" в диалога с МОН; повишаване на възнагражденията за академичния и непреподавателския състав, като се защити връзката между основните заплати, качеството на работа, публикационната активност и преподавателската натовареност; пакети за медицински прегледи, профилактика и допълнително здравно осигуряване за преподаватели и служители.

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Ремонти, обществени поръчки: завършване на ремонтите на общежития, кампусни пространства, асансьори, лаборатории, аудитории, покриви, сградни инсталации и изграждане на достъпна среда; управление на обществените поръчки чрез цялостен цикъл, включващ планиране, документация, възлагане, контрол на изпълнението, регистри, договори и санкции при неизпълнение.

Проф. Стефанова извежда следните допълнителни свои приоритети, цитирани от "Дневник":

Етично и ефективно използване на изкуствения интелект чрез приемане на собствена институционална политика за използването му в обучението, научните изследвания, администрацията и управлението. Планира обучения на преподаватели, служители и студенти. Усъвършенстване на вътрешната система за управление на качеството с акцент върху академичната почтеност, подкрепящата институционална среда, условията за труд, връзката между обучение и научни изследвания, иновациите и използването на нови технологии. Споделени пространства и академична приемственост - имат се предвид физически пространства, дигитални или смесени. Целта е да намалят изолацията между звената и да направят университета по-отворен към вътрешни и външни партньорства с други университети, местна власт и граждански организации.