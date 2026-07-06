"Купени сме за 8 дни отпуск": Призив от системата учителите да напуснат синдиката на Янка Такева

На фона на скорошните изяви на Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, според която българската образователна система е най-добрата в Европа, в учителските среди се появиха гласове, призоваващи педагозите да напуснат синдиката и така да изразят недоволството си от политиката на Такева.

Във Фейсбук групата "За качествена и иновативна образователна система" пенсионирана вече учителка изказа своето възмушение от Такева, която е председател на Синдиката от 1994 г. досега.

"Янка Такева е навсякъде и участва във взимането на решенията"

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"Здравейте колеги учители, Всички ние знаем ролята на Янка Такева и синдикат СБУ за състоянието на българското образование. С всяка изминала година резултатите от тестовете PISA и НВО в 4, 7 и 10 клас стават все по-слаби. Янка Такева е навсякъде като участва в тристранния съвет, който взима важни решения за политиките на МОН за образователната ни система. Тя активно се намесва в избора на политически удобни директори, в избора на учители и научни работници, които пишат учебните програми и учебници, в избора на издателства, които издават учебници и в квалификационните курсове за учители", пише учителката.

По думите й Такева е "като един октопод, който се е впил в системата и не й дава възможност да се развива нормално и според европейските и световни стандарти".

Учителката споменява е за "топлите й отношения с посланичката на страна, наша бивша освободителка".

Източник: Facebook

"Защо учителите, които са образовани и интелигентни позволяват вече повече от 30 години тази жена да изпълнява политиката на държава, която ни обяви за вражеска страна? Колкото е по-неграмотен един народ, толкова по-лесно може да се манипулира и управлява чрез продажни политици", пише преподавателката.

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"Купени сме за 8 дни отпуск"

"Вярвам, че никой от вас не харесва образователната ни система във вида, в който е в момента. Плащайки всеки месец членски внос по един незаконен начин (не получавате никакъв финансов документ за платената от вас сума) на СБУ, вие поддържате този срив на образованието ни. Ще ме извините, но сме купени за 8 дена платен отпуск. В резултат същият този синдикат е подписал КТД, според който вие получавате за един лекторски час 5-6 Евро. Мислите ли, че ако имате спор с вашия директор, СБУ ще ви защити? Бъдете сигурни, че НЕ, защото вашият директор е назначен с протекцията на същия този синдикат", коментира учителката.

В България учителите, които са синдикални членове, имат право на 8 дни платен годишен отпуск допълнително (56 вместо 48 дни).

Преподавателката подчертава, че не е задължително един учител да членува в учителски синдикат. "Аз вече съм извън системата, но 5 години преди пенсионирането ми напуснах синдиката, в който членувах. Нищо страшно не се случи. Подписах заявление, че се присъединявам към КТД (Колективния Трудов Договор)", споделя учителката.

Тя се обръща към своите колеги с уточнението, че никой не може да ги задължи да членуват в учителски синдикат и ги призовава да напуснат синдиката. "СБУ е доказал, че не защитава вашите професионални интереси и работи против просперитета на България. Напуснете СБУ и не плащайте членски внос на Янка Такева!Само държава с добро образование има добро бъдеще", завършва учителката.