Промени във ваканциите за учебната 2025-2026 година. Религия и математика - докъде стигнахме?

Постарахме се тази година да няма разкъсване на почивни дни през седмицата при ваканции. Затова междусрочната ваканция е в началото на седмицата. Това заяви Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието.

По думите ѝ, освен това когато има работен ден между събота и неделя и официален почивен ден, въпросният работен ден ще е почивен за учениците. Пример е 2 март, 2026 година

Освен това коледната ваканция ще е от 24 декември до 4 януари, но малко по-малка ще е пролетната ваканция, тя съвпада с Великденските празници. Отделно, неучебни ще са дните, в които има матури, стана ясно от казаното от Лазарова пред bTV.

Още: Повече родители да работят онлайн през лятната ваканция: Предложение

Промени в програмата

Тя призна, че има обсъждане матурата след X клас да отпадне, но още няма окончателно взето решение. На въпрос ще се учи ли повече математика, тя каза "да", но се обсъжда колко и къде.

На въпрос за обучението по религия (името дотук е "Добродетели и религия"), Лазарова отрече, че е възможно да има пилотно обучение. Религията се намира в Народното събрание, между първо и второ четене, напомни зам.-образователният министър. Имало и национална програма за квалификация на педагогическите специалисти – от септември щяло да почне обучение на желаещи да са учители по религия във висшите учебни заведения, таксата щяла да се покрива от Министерството на образованието (МОН).

МОН обяви ваканциите за новата учебна година и датите за матури и изпити