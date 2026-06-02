Войната в Украйна:

Между "няма деца" и "земята е нужна за завод": Столично училище пред закриване

02 юни 2026, 13:33 часа 359 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Между "няма деца" и "земята е нужна за завод": Столично училище пред закриване

Столичното 116 ОУ "Паисий Хилендарски" в село Яна е пред закриване, но причините са спорни. От една страна има чисто демографски мотиви, а от друга - обвинения, че земята на образователната институция е планирана да се ползва за друго.

На последното си заседание Столичният общински съвет отхвърли доклада за вливането на 116 ОУ в село Яна в 115 ОУ "Св. св. Кирил и Методий".

Според кмета на район "Кремиковци" Лилия Донкова, 116 ОУ се намира в сериозна финансова и организационна криза. Училището е приключило предходната финансова година с над 20 000 лева задължения, като част от осигуровките към НАП са изплатени през март тази година.

Още: Новият скандал с боклука на София: Заводът за отпадъци опроверга Хекимян с числа (ВИДЕО)

Земята е нужна за зовад за боклук?

Донкова отхвърли твърдението на общинския съветник Ваня Григорова, че искането за сливането е свързано със земя, собственост на училището, която е нужна на завода за боклук.

"Което е абсолютно безумие, защото този имот с решение на същия Общински съвет от 15 юни 2023 г., попада в обхвата на завода за отпадъци. И две години поред, същият Общински съвет – през 2024 и 2025 г., гласува имотът да стане притежание на Столична община и не разбирам защо се случва това, и защо се правят такива, за мен, неверни изказвания", обясни Донкова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Ваня Григорова обаче разкри в свой Фейсбук пост какви са подозренията й, свързани с казуса.

Още: 14 тона токсични вещества са изхвърлени при село Яна

"Една хубава новина от вчерашната сесия на СОС - запазихме училището в с. Яна! Очевидно вече трябва да сме удовлетворени, ако нещо бъде запазено, дори да няма надграждане. Зам.-кметът по образование на Столична община и кметът на район Кремиковци не успяха да обяснят защо настояват училището в с. Яна да бъде по същество закрито. За проблема узнах едва сутринта преди сесията от директора на образователната институция. Заедно с колеги от БСП, Спаси София и Възраждане го изслушахме и помолихме да бъде изслушан и в залата", написа Григорова.

Според нея са станали ясни няколко неща - "хем няма да се закрива училището, хем ще се спестят разходи; резултатите на учениците ще се подобрят, ако на място няма директор, а директорът е базиран в друго училище на няколко километра от Яна; има една земя на училището, която е нужна на завода за боклук".

"С един парк се изгавриха, с едно училище обаче не можаха. Засега", коментира Григорова.

Няма достатъчно деца

Според Донкова обаче основният проблем е липсата на деца в училището. Тя обяви, че към момента в с. Яна живеят 94 деца във възрастова група от 1 до 7 клас, но от тях само 51 се обучават в училището.

"Като цяло, нашата идея беше и на мен, и на зам.-кмета на Столична община да се влее като остане филиал в с. Яна, т.е. нито за учителите, нито за родителите щеше да има някаква промяна, с изключение за учителите от 5 до 7 клас. По някакъв начин губим интереса на родителите да си записват децата в училището. Тази година от 18 деца, 10 са заявили 116 ОУ като първо желание", посочи Лилия Донкова.

Освен финансовите проблеми, училището е и сред 10-те в София с най-ниски резултати на националното външно оценяване след 7 клас, предаде БНР.

Според кмета на "Кремиковци" през следващите години има реална възможност училището да бъде закрито по естествени причини.

"Пред мен е справката за раждаемостта и виждам, че през 2024 г. са 9 деца. Ако се поддържа същата тенденция на желание на родителите да си записват децата в това училище, с 4 или 5 деца как ще съществува?", попита Лилия Донкова.

Тя даде за пример модела в кв. Сеславци, където местното училище функционира като филиал на 117 СУ над 20 години и се развива устойчиво.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
училище село Яна с. Яна 116 ОУ
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Образование
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес