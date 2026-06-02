Между "няма деца" и "земята е нужна за завод": Столично училище пред закриване

Столичното 116 ОУ "Паисий Хилендарски" в село Яна е пред закриване, но причините са спорни. От една страна има чисто демографски мотиви, а от друга - обвинения, че земята на образователната институция е планирана да се ползва за друго.

На последното си заседание Столичният общински съвет отхвърли доклада за вливането на 116 ОУ в село Яна в 115 ОУ "Св. св. Кирил и Методий".

Според кмета на район "Кремиковци" Лилия Донкова, 116 ОУ се намира в сериозна финансова и организационна криза. Училището е приключило предходната финансова година с над 20 000 лева задължения, като част от осигуровките към НАП са изплатени през март тази година.

Земята е нужна за зовад за боклук?

Донкова отхвърли твърдението на общинския съветник Ваня Григорова, че искането за сливането е свързано със земя, собственост на училището, която е нужна на завода за боклук.

"Което е абсолютно безумие, защото този имот с решение на същия Общински съвет от 15 юни 2023 г., попада в обхвата на завода за отпадъци. И две години поред, същият Общински съвет – през 2024 и 2025 г., гласува имотът да стане притежание на Столична община и не разбирам защо се случва това, и защо се правят такива, за мен, неверни изказвания", обясни Донкова.

Ваня Григорова обаче разкри в свой Фейсбук пост какви са подозренията й, свързани с казуса.

"Една хубава новина от вчерашната сесия на СОС - запазихме училището в с. Яна! Очевидно вече трябва да сме удовлетворени, ако нещо бъде запазено, дори да няма надграждане. Зам.-кметът по образование на Столична община и кметът на район Кремиковци не успяха да обяснят защо настояват училището в с. Яна да бъде по същество закрито. За проблема узнах едва сутринта преди сесията от директора на образователната институция. Заедно с колеги от БСП, Спаси София и Възраждане го изслушахме и помолихме да бъде изслушан и в залата", написа Григорова.

Според нея са станали ясни няколко неща - "хем няма да се закрива училището, хем ще се спестят разходи; резултатите на учениците ще се подобрят, ако на място няма директор, а директорът е базиран в друго училище на няколко километра от Яна; има една земя на училището, която е нужна на завода за боклук".

"С един парк се изгавриха, с едно училище обаче не можаха. Засега", коментира Григорова.

Няма достатъчно деца

Според Донкова обаче основният проблем е липсата на деца в училището. Тя обяви, че към момента в с. Яна живеят 94 деца във възрастова група от 1 до 7 клас, но от тях само 51 се обучават в училището.

"Като цяло, нашата идея беше и на мен, и на зам.-кмета на Столична община да се влее като остане филиал в с. Яна, т.е. нито за учителите, нито за родителите щеше да има някаква промяна, с изключение за учителите от 5 до 7 клас. По някакъв начин губим интереса на родителите да си записват децата в училището. Тази година от 18 деца, 10 са заявили 116 ОУ като първо желание", посочи Лилия Донкова.

Освен финансовите проблеми, училището е и сред 10-те в София с най-ниски резултати на националното външно оценяване след 7 клас, предаде БНР.

Според кмета на "Кремиковци" през следващите години има реална възможност училището да бъде закрито по естествени причини.

"Пред мен е справката за раждаемостта и виждам, че през 2024 г. са 9 деца. Ако се поддържа същата тенденция на желание на родителите да си записват децата в това училище, с 4 или 5 деца как ще съществува?", попита Лилия Донкова.

Тя даде за пример модела в кв. Сеславци, където местното училище функционира като филиал на 117 СУ над 20 години и се развива устойчиво.