Колко хиляди първокласници ще чуят утре първия си звънец

Над 55 000 първокласници утре ще прекрачат училищния праг за първи път. С първия училищен звънец ще започне новата учебна година за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната, съобщават от Министерството на образованието (МОН). В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата – близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. Още: Честит първи учебен ден: 55 000 първокласници тръгват на училище В държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа ще се провежда обучение в обособени STEM пространства и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи.

За 40 хиляди българчета в чужбина първият учебен ден вече настъпи

Снимка Getty Images

Инвестицията от над 250 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети. Още: Предпазна мярка: Дават светлоотразителни гривни на първокласницитеПрез летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Първият учебен ден вече настъпи и за хиляди български деца зад граница. В 410 български неделни училища в 44 държави новата учебна година започна за близо 40 000 ученици. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден. Още: Сметки: Колко струва подготовката на един първокласник