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Реформа в образованието: Радев заговори за нулев клас за тези, които не знаят български език (ВИДЕО)

15 септември 2026, 12:40 часа 804 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Реформа в образованието: Радев заговори за нулев клас за тези, които не знаят български език (ВИДЕО)

Министър-председателят Румен Радев навръх 15 септември заговори за голяма реформа в образованието и за нулев клас за тези, които не знаят български език.  "Имаме за цел да сменим досегашният модел парите следват ученика с модел, който да поставя в центъра на образованието не количеството ученици, а качеството на образованието. Модел, който да дава увереност и самочувствие и защита на българския учител", каза още Радев.

Според него друг важен елемент е укрепването на възпитанието, на дисцплината и въвеждането на ясни правила в училище. "Целта да има на изхода на училището граждани, които да имат креативност, да познават добре своята родина и да я обичат", добави още Радев. 

 

Промяна в учебните програми и разтоварване от помагалата

Целта е да има само по един учебник по български език, история и география.

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"Премиерът очерта основните посоки, в които ще върви промяната в образованието. Освен всичко това, което сме начертали като приоритети, изключително важно е промяната на учебните програми. Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата", смята министърът на образованието проф. Георги Вълчев. 

Той заяви, че ще се опитат да разтоварят системата от прекалено много допълнителните помагала, които предлагат полуготови или готови решения на учениците.

"Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме да следват едни правила", каза още проф. Вълчев. ОЩЕ: "Влезте в класната стая с усмивка": Министър Вълчев към първокласниците и поздрав за новата учебна година

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15 септември Румен Радев образователна реформа Георги Вълчев нулев клас
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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