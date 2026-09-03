Търговците лесно обявяват фиктивни намаления: Предупреждение преди голямото пазаруване за 15 септември

Родителите трябва да внимават с цените и намаленията при подготовката за новата учебна година и да не бързат с покупките. Такъв съвет даде на родителите основателят на онлайн платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова.

„По закон намалението се счита за реално, ако старата цена на същите тези стоки е прилагана поне 1 месец преди съобщенията за отстъпки. Тъй като ние през юни, юли и август едва ли сме се интересували от учебни пособия, най-вероятно не сме проследили колко струват и затова за търговците е много лесно през септември да обявят фиктивно намаление и с него да ни привлекат“, разясни още Руменова.

Следете внимателно цените

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Тя добави, че до 15 септември има време да се прегледат онлайн оферти и да се посетят физически магазини, а предстоят и първите родителски срещи, на които преподавателите ще съобщят своите индивидуални изисквания.

"Така ще могат да съберат цялата тази информация, да я анализират, да видят бюджета, с който разполагат. В началото може да купят само най-належащото, след като са проверили какво е възможно да ползват от предходната учебна година, ако детето не е първокласник. И така ще избегнат излишни разходи за неща, които ще купият, а после ще трябва да вземат още от същия вид“, посочи Руменова.

Източник: БГНЕС

Според нея при пазаруването за учениците най-подходящ е хибридният подход.

"Ако нещо, което го има в интернет, успеем да го открием и във физическия магазин, който ни е под ръка, и няма да загубим много време и средства, за да го посетим, можем да го видим и там. На място можем да попитаме консултанта за повече конкретни неща, които ни интересуват. Предимството при онлайн магазините пък е, че често самите продукти се описват доста по-детайлно, именно с цел клиентите да получат по-подробна и конкретна информация, за да не се стига до връщане на стоките. Въпреки че когато потребителят се възползва от правото си да се откаже от онлайн покупка в 14-дневния срок – което по принцип е безусловно за този тип покупки – често дължи куриерските такси по връщането. За търговеца това е неудобство и излишни разходи. След поръчка той подготвя пратката, изпраща я, след това трябва да я прибере обратно и да приготви стоките за нова продажба – това са все разходи, а той не е реализирал сделка", обясни експертът по потребителски права.

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Руменова напомни на търговците и на родителите, че и за най-малката стока – като гумичка, острилка или моливче – трябва да има обявена цена.

„Дори цената да не е на самия продукт, когато той е с такива размери, тя трябва да бъде посочена в близост до него, след като артикулите са поставени в чашки, кутийки или други органайзери, така че за потребителя да стане несъмнено ясно колко струва всеки един от тях“, посочи тя.