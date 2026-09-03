Образователният министър разкри дали НАТФИЗ ще бъде изключен от FilmEU

"Няма заплаха за участието на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ) в европейския алианс FilmEU. Всички договорености, които е поел НАТФИЗ в рамките на този алианс, се изпълняват и ще продължават да бъдат изпълнявани". Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на заседанието на Комисията по образованието и науката в отговор на актуален въпрос от Елисавета Белобрадова от парламентарната група на "Демократична България", която го попита за участието на НАТФИЗ в този европейски алианс.

Снимка: Actualno.com

"За да се прекрати спекулацията по темата, свързана с участието на НАТФИЗ в този международен алианс, може би ще предложим да се създаде една смесена комисия с представители от парламентарните комисии по образованието и науката, по културата и медиите, с представители от министерствата на образованието и на културата, както и от синдикатите", каза министър Вълчев. Той добави, че трябва да се разгледат и всички останали въпроси, а не само този. Тази комисия трябва обективно да се запознае с всички повдигнати въпроси, да изиска документите, които счита, че трябва да види, за да се разбере какъв е характерът на проблема там и защо е възникнал. Той не е свързан обаче с участието на НАТФИЗ в този европейски алианс, заяви образователният министър, цитиран от БТА.

"От всичко, което съм видял, мога да заявя, че няма заплаха за участието на НАТФИЗ в алианса", каза отново министър Георги Вълчев.

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Ректорът на НАТФИЗ

"Европейският алианс FilmEU ще продължи, има институционална подкрепа, всичко друго са инсинуации, както това за уволнението. Няма репресии, няма уволнения, няма отнемане на подкрепа, каза пред журналисти на 15 юли ректорът на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" член-кореспондент проф. Мирослав Дачев.

Тогава Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети организираха среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежението между ръководството на НАТФИЗ и студенти. От тази среща обаче не произлезе нищо съществено.