Учители по математика: Учениците ще се провалят на новия и изненадващ изпит след 10 клас

Заради промените във формата на изпита, учители по математика масово очакват слаби резултати на учениците на предстоящото през юни Национално външно оценяване в 10 клас.

Новият изпитен формат включва освен математика, и задачи по 4 други дисциплини - биология, химия, физика и география.

Педагозите са на мнение, че учениците не са имали достатъчно време за подготовка за т.нар. "интегрален тест". За въвеждането му министър Красимир Вълчев издаде заповед през лятото, но до последно не беше ясно дали промените и при него няма да отпаднат, както отпаднаха за изпита след 7 клас, след като срещу него излезе съдебно решение.

Учениците не са готови за изненадващите промени

Ученици в 10 клас споделиха, че промените в изпита са ненужни и не се чувстват готови за него. Те считат, че нямат опит с допълнителните задачи, защото не са били обучавани за въпроси в този формат.

"Няма нужда от тези промени, защото в училищния материал, който изучаваме от 8 клас, досега не са включени този тип задачи и ние нямаме нужната подготовка", заявиха Николета и Ралица, десетокласнички в столичното 51-во средно училище "Елисавета Багряна".

"Нито са ни предупредили чак толкова преди изпита, нито каквото и да е", споделиха още те.

Източник: Thinkstock

Според учителката по математика на двете момичета Мирена Дакова, промени така изненадващо няма да са от полза за никого.

"Но не съм за това как се провежда този изпит. Този изпит наистина се реши в последния момент. Трябва още от началото на етапа учениците, както и учителите, да сме запознати, че ще има такъв формат на изпита. Прогнозирам по-ниски резултати и то най-вече от това, че те не са запознати и не знаят какво ги очаква, а няма и време за тази подготовка", заяви тя пред БНР.

"Няма как да се проведе интегрален изпит при положение, че начинът, по който се преподава, е абсурден по природните науки. В 10 клас се учи материал от 10, 11 и 12 клас - от три класа в един клас. Как ще стане този номер с два часа седмично?", попита от своя страна Василка Кочева - учител по физика и астрономия.

Министерството на образованието планираше освен НВО в 10 клас, и изпитът в 7 клас по математика да бъде интегрален, но след оспорването му от страна на родители и след като съдът го спря временно, за 7 клас МОН запази първоначалния изпитен формат само със задачи по математика. За изпита в 10 клас обаче промените не бяха отменени и той ще се проведе по новите правила.

