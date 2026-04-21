Университет във Видин? Министър Игнатов с план за възраждането на региона

Създаването на университет във Видин е ключово за утвърждаването на региона като образователен и духовен център. Това каза служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов по време на работна среща с ръководството на общината. Основен акцент в разговора с местната власт е необходимостта от изграждане на висше училище в града. "В Северозападна България трябва да се изгради духовна крепост. Във Видин трябва да има университет, който да е крепост на българщината тук", отбеляза министърът.

Той подчерта, че липсата на такъв център води до изтичане на млади хора към по-близки образователни институции извън страната. Игнатов даде пример с други региони на страната, където липсата на инфраструктура пренасочва връзките към чужди градове като Букурещ.

Според министъра на образованието създаването на университет изисква целенасочена политика. "Трябва да се създаде критична маса от учени и преподаватели, поне една десетка, която да завърти около себе си другите", каза той, цитиран от БТА. По думите му е необходимо и изграждане на кампус и осигуряване на добри условия за живот и работа, за да бъдат привлечени специалисти.

Игнатов подчерта, че при правилна политика университетът може да привлича и чуждестранни студенти. "Съвременните крепости са университетите", посочи той, давайки пример с подобни практики в други европейски държави.