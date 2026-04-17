В училище се учи материал за студенти 3 курс: Министърът обяви кога ще се олекотят учебните програми

В българското училище се учи материал за университет. За това спомага и фактът, че учебниците се пишат от университетски преподаватели, които не могат да формулират съдържанието по достъпен и разбираем начин.

Това обяви в образователен подкаст служебният министър на образованието Сергей Игнатов, който успокои родителите, че вече се работи по олекотяване на учебните програми, но това ще отнеме няколко години.

Игнатов заяви, че според него външните оценявания след 4 и 7 клас в настоящата им форма е проблематичен и ако той беше редовен министър, би отменил тези НВО.

Прави се оценка на програмите от 4 до 12 клас

Той обяви, че в момента се проверяват абсолютно всички програми от 4 до 12 клас, както и учебното съдържание.

"Има голямо усилие да се облекчи и олекоти учебното съдържание за профилираното обучение", уточни министърът.

Игнатов разказа за своя среща с учителка по философия от училище в Костинброд, според която материята, която преподава, се изучава в университета в 3 курс.

"Имаме такива камъни по пътя и те се срещат още в по-ранните курсове. За съжаление, голяма част от учебниците се пишат от университетски преподаватели. И колкото и да полага усилие един университетски преподавател да говори достъпно и просто, той няма опит с ученици и винаги в крайна сметка се създава текст, който е много трудно разбираем, дори от родителите. Така че този процес продължава и ни очакват още няколко години работа. Целта е да направим материята, която се изучава в училище, достъпна, разбираема, децата да са убедени в необходимостта защо трябва да учат точно това", коментира той.

Според него когато учениците имат повече време за осмисляне, за отработване и за преговор, "тогава ще има по-голям успех цялата система".

"Има една стара слабост в нашето училищно образование, защото ние сме изключително амбициозни в тази сфера, българите, в средното училище имаш усещането, че се преподават академични и сложни дисциплини", призна той.

По думите му родителите забелязват, че невинаги материята, която се преподава, е съобразена с психологическото развитие на детето. Ето защо съществува този проект - от години се обсъжда необходимостта да се променят учебните програми.

Източник: iStock

Според Инатов проблем е и съдържанието, и обема, и структурата на материала. Той е забелязал, че в училища, където се работи по две системи - по българска и по някаква чуждестранна, по чуждата децата влизат в час с удоволствие. Там те усвояват и отиграват материята, а при българския модел се стъписват, защото нашите програми са "по-сухи".

По думите му училищното образование върви в добра посока, но се иска търпение, за да бъдат постигнати нужните резултати и да бъдат направени необходимите промени.

Той успокои, че от програмите се премахват само излишни неща.

"Не се вади нищо, което е съществено. Вадят се неща, които надхвърлят основния скелет на необходимото образование", уточни Игнатов.

Би премахнал НВО

Сергей Игнатов заяви, че ако беше редовен министър, би премахнал националните външни оценявания в 4 и 7 клас в този им вид. Би ги направил дигитализирани и регулярни - например всеки месец или всеки срок, като част от текущите изпитвания, за да се премахне стреса в семействата и "зубрачеството".

"Когато инцидентно се готвиш за изпит, тогава зубриш. Ако трябва системно да полагаш усилия, тогава е друго", добави той.

Игнатов заяви обаче, че съзнава колко съпротива би имало срещу подобен ход, защото той би сринал системата на частните уроци.

Министърът е убеден, че един ден тези НВО наистина ще бъдат премахнати.

"Аз съм убеден, че един ден така ще стане. Ще се освободим от тази напрегната театралност. За да има успех образователната система, трябва да се учи и всеки ден", категоричен е той.