Външното оценяване за 7. клас и изпитите за 10. клас: МОН с последни данни и указания

Националните външни оценявания за учениците от VII и X клас започват на 17 юни с изпитите по български език и литература. През учебната 2025/2026 година няма промени във формата и времетраенето на тестовете по този учебен предмет и за двата випуска, пишат от образователното министерство.

Изпитът за седмокласниците е с начален час 9:00 часа и ще се проведе в 1637 училища в страната. Тестът е с продължителност 165 минути, разпределени в две части -75 и 90 минути. Съдържа общо 26 задачи – 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст (преразказ на неизучавана творба).

Изпитът по български език и литература за X клас започва в 8:00 часа в 1030 училища и е с продължителност 90 минути и съдържа общо 21 задачи - 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача за редактиране, една задача с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст.

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На 19 юни в 9:00 часа започва изпитът по математика за VII клас, който тази година е с продължителност 180 минути (с 15 минути повече от миналата), разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържа общо 24 задачи -14 с избираем отговор, 7 с кратък свободен отговор без да се привежда решение и 3 задачи със свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението.

Някои от задачите могат да съдържат подусловия, което дава възможност да бъдат присъдени точки на учениците и при частично постигнат резултат. Голяма част от тях са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика - подход, който е познат от изпитните модели през последните години.

Изпитът по математика в X клас на 19 юни от 8:00 часа е с продължителност 120 минути (с 30 минути повече от миналата) и съдържа общо 18 задачи. От тях 12 са по математика, а останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката.

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Очаква се на националните външни оценявания по български език и литература и по математика да се явят общо над 110 000 седмокласници и десетокласници. Учениците следва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Пишат с черен химикал.

За изпита по чужд език по желание на 22 юни са подадени заявления от 2624 седмокласници и 3704 десетокласници.

За изпита по информационни технологии на 23 юни за измерване на дигитални компетентности са заявили участие 982 десетокласници.

Резултатите от националните външни оценявания в VII и X клас ще бъдат обявени до 1 юли включително.