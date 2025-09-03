Заплатите в университетите: Големи разлики и призив за проверка защо

Колко големи са заплатите в държавните университети? Анализ на синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ сочи, че става въпрос за между малко над 2100 лв. и почти 5200 лв.

Работните заплати за академичния състав са в зависимост от заплатата за най-ниската длъжност на асистент, която за 2024 г. е 2516 лв. Те се изчисляват като 180% от средната заплата за страната, или за 2024 г. са средно 3777 лв., а за всички работещи в държавни университети - 2832 лв., като варират от 5198 лв. (Медицинския универститет в София) до 2146 лв. (Висше училище по телекомуникации и пощи), показват данните на синдиката. Според НСИ средната работна заплата в България за 2024 г. е 2413 лв. По данни на МОН от подадените отчети на ректорите към декември 2024 г. под това ниво са само 4 държавни университета - УниБИТ (2378 лв.), Русенския университет (2292 лв.), Минногеоложкия университет (2147 лв.) и Висшето училище по телекомуникации и пощи (2146 лв.).

Предвид данните, КНСБ иска от образователното министерство да контролира по-строго държавната субсидия за заплати, за да няма такива големи разлики - синдикалистите считат, че сегашната картина показва големи разлики. "Държавата даде тези средства, които на 100% трябва да отидат само за увеличение на работните заплати. Тези, които са в ниския регистър на изпълнение и целеполагане на държавната субсидия, просто игнорират синдикатите и си харчат парите, както желаят. Но това носи негативи за тях, защото имаме 3 висши училища, които са със заплата под средната брутна работна заплата за страната. В закона ясно пише, че заплатата на преподавателите трябва да е 180% от средната работна заплата за страната. Не може едно висше училище да увеличи с над 1000 лв. средната си брутна работна заплата, а друго - само със 145 лв. - това е недопустимо и неприемливо", обяви пред БНР проф. Лиляна Вълчева, председател на синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ.

Бъдещето

Изчисленията на КНСБ, цитирани от в. "Сега", показват, че трябват още 218 млн. лв. за заплати, стипендии и издръжка на обучението - тези пари трябва да бъдат предвидени в държавния бюджет за 2026 година. 141 млн. лв. от тях са за заплати, 35 млн. лв. за издръжка на учебния процес и 42 млн. лв. за социално-битови дейности на студенти и докторанти.

Основната на сметките са минимална работна заплата от 1213 лв. и средна работна заплата от 2650 лв. към трето тримесечие на 2025 г. Стипендиите на докторантите следва да са 150% от минималната работна заплата или 1820 лв. Средната брутна работна заплата за академичния състав следва да е 180% от средната за страната, което за 2026 г. е 4770 лв. Началната заплата за асистент пък трябва да е 125% от средната за страната, или не по-малко от 3130 лв.

