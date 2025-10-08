2000 кв. метра пожар, неизвестно защо - там, където е завод за микроелектроника за руските военни (ВИДЕО)

Руската прокуратура се захвана да разследва голям пожар, който избухна в складови помещения при руски завод в Новосибирск - той е важен за руския военнопромишлен комплекс. Пожарът е избухнал в склад на клон на руското дъщерно дружество на германската корпорация Hörmann, който произвежда товаро-разтоварна техника, системи за контрол и системи за автоматизация. В съседство обаче се намира заводът "Припоев", а той произвежда микроелектроника и военни чипове и е важна част от руския военнопромишлен комплекс, уточнява руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. "Припоев" е част от секретния държавен регистър на руските военни предприятия.

Пожарът е възникнал в склад за водопроводни инсталации на улица "Сибиряков-Гвардейцев" 45Б, съобщи пресслужбата на регионалната прокуратура. Причината за пожара е неизвестна. По-рано беше съобщено, че пожарът е локализиран на 2000 квадратни метра и беше изпратен пожарен влак за потушаването му - отделно са ангажирани 70 пожарникари с 20 единици техника. Няма пострадали.

Официално, основните дейности на Новосибирския завод "Припоев" са:

производство и доставка на метални изделия

търговски операции на пазара на цветни метали и сплави (калай, олово, цинк)

производство на валцувани цветни метали (мед, месинг, бронз, сребро, индий, бисмут, антимон, кадмий, калай, олово, алуминий)

свързани складови услуги

