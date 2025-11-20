Войната в Украйна:

ТАСС: Съд в Италия одобри екстрадицията на украинец, заподозрян в саботажа на "Северен поток"

Италианският съд отново реши да екстрадира в Германия украинеца Сергей Кузнецов, заподозрян в саботажа на "Северен поток 2", съобщи пред руската държавна агенция ТАСС неговият адвокат Никола Канестрина. Той беше задържан в Италия през август по европейска заповед за арест, издадена от германските власти. 

"Касационният съд на Италия, най-висшата инстанция в страната, отхвърли жалбата и потвърди екстрадирането в Германия", съобщи пред репортери Канестрини. Според защитникът, Кузнецов трябва да бъде екстрадиран в рамките на десет дни.

Това е второто заседание по обжалването. Първия път жалбата беше уважена и делото беше изпратено за повторно разглеждане.

Украинецът Сергей Кузнецов обяви гладна стачка в италиански затвор.

Паралелно с италианския случай, германските власти поискаха екстрадицията на друг украинец - Володимир Журавльов, задържан в Полша на 30 септември по същото разследване. Полските съдилища обаче отказаха екстрадицията поради липса на достатъчно доказателства.

Виолета Иванова
