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Джордж Клуни ще получи награда за цялостен принос на фестивала във Венеция

06 юли 2026, 15:36 часа 636 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Джордж Клуни ще получи награда за цялостен принос на фестивала във Венеция

Американският актьор, режисьор и продуцент Джордж Клуни ще бъде удостоен с почетната награда "Златен лъв" за цялостен принос на 83-тото издание на Международния кинофестивал във Венеция, предаде "Ройтерс", позовавайки се на организаторите на форума.

65-годишният Клуни е сред добре познатите гости на фестивала. Първата му поява на форума е през 1998 г. с филма "Извън контрол".

Двукратният носител на награда "Оскар" представи най-новия си филм "Джей Кели" във Венеция миналата година. През 2024 г. той премина по червения килим заедно с Брад Пит за световната премиера на "Вълци единаци".

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Сред режисьорските му продукции, представени за първи път във Венеция, са "Субурбикон", "Маската на властта" и "Лека нощ и късмет". В програмата на фестивала през годините са участвали и филмите с негово участие като "Гравитация", "Мъжете, които се взират в кози", "Изгори след прочитане" и "Непоносима жестокост".

"За мен е огромна чест"

"Преживял съм толкова много незабравими моменти във Венеция. Без съмнение това е любимият ми филмов фестивал, а да получа "Златен лъв" е огромна чест. Вероятно това означава и че вече съм остарял, но го приемам", казва Клуни в разпространено от фестивала изявление, цитирано от Ройтерс.

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Директорът на фестивала Алберто Барбера определи Клуни като "завършен и харизматичен артист", който като актьор, режисьор и продуцент е оставил ярка следа в съвременното кино.

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Тазгодишното издание на Международния кинофестивал във Венеция ще се състои от 2 до 12 септември, а конкурсната програма ще бъде обявена по-късно през юли.

 

Източник: БТА

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Джордж Клуни Кинофестивал Венеция Златен лъв
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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