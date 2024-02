Анализ: Идва ли краят на Великобритания? Тревогата за Северна Ирландия расте (ВИДЕО и СНИМКА)

Тя се закле да „служи еднакво на всички и да бъде първи министър за всички“, включително и за тези, които се идентифицират като британци и юнионисти, пише CNN. ОЩЕ: Великобритания и ЕС се споразумяха да променят протокола за Северна Ирландия

I am honoured to take office as First Minister.



I am committed to representing all our people and communities.



Let us work together to build a brighter, better future for everyone. pic.twitter.com/J6uM9msUd3