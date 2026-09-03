Призив за разследване: Сачева сезира Съвета на Европа за Ива Михайлова

Заместник-председателят на парламенарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева се е обърнала към комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флахърти с призив за разследване на хуманитарния случай на Ива Михайлова - момичето, на което вече 10 месеца властите в Република Северна Македония не разрешават да се лекува в България, научи Actualno.com. Сачева се обръща към комисаря като заместник-ръководител на българската делегация на Парламентарната асамблеия на Съвета на Европа (ПАСЕ) и член на Комитета по изпълнение на задълженията и ангажиментите от държавите членки на Съвета на Европа.

Actualno.com ни разполага с пълния текст на писмото на Деница Сачева до комисар О'Флахърти:

Уважаеми господин комисар,

Пиша Ви, за да Ви информирам относно хуманитарния случай на г-жа Ива Михайлова.

Ива Михайлова, на 23 години, е гражданка както на България, така и на Северна Македония. Нейният случай продължава от около 10 месеца след тежък пътен инцидент в Северна Македония през октомври миналата година.

През юли 2026 г. медицинска комисия в Скопие потвърждава, че лечението ѝ е невъзможно да бъде извършено на територията на Република Северна Македония и че е необходимо тя да бъде лекувана в чужбина.

Специалисти както от България, така и от Северна Македония са установили, че специализираното лечение е необходима част от терапията ѝ, за да се предотврати влошаване на състоянието ѝ, включително потенциално необратими последици. Това се потвърждава и от медицински консилиум в най-големия обществен здравен и университетски клиничен комплекс в Северна Македония – „Майка Тереза“.

Михайлова заявява, че лекарите са препоръчали специализирана хирургична интервенция, която не се извършва в Северна Македония, но е достъпна в България, Турция и Израел.

Тя посочва, че в резултат на сблъсъка е получила тежки телесни увреждания. След катастрофата е била откарана в болница в Кочани, където първоначалните рентгенови изследвания не са установили сериозни наранявания. По нейно желание впоследствие е била транспортирана в Скопие, където ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) е показал, че има счупване на пети лумбален прешлен (L5) и пукнатина/фрактура на кръстната кост.

Въпреки това тя е възпрепятствана да напусне страната, за да получи необходимото медицинско лечение, докато текат производства, свързани с пътнотранспортното произшествие.

През август 2026 г. Основният съд в Кочани отказва да ѝ върне паспорта, въпреки неотложната ситуация. Апелативният съд в Щип впоследствие отхвърля и жалбата ѝ на 20 август. На 31 август Апелативният съд в Кочани отново е разгледал случая. Следващото заседание на съда е насрочено за 28 септември.

Господин комисар,

Настоятелно Ви призовавам да разследвате този хуманитарен случай възможно най-скоро и да настоявате пред властите на Северна Македония да преразгледат отказа си да разрешат необходимото медицинско лечение на г-жа Ива Михайлова в чужбина.

С уважение,

Деница Сачева

Христоматиен пример срещу българщината в РСМ

Случаят с българката Ива Михайлова е христоматиен пример как съдебните и държавните институции в Република Северна Македония се използват за репресия над всяка форма на българщината. Михайлова далеч не е единствената осъдена в югозападната ни съседка. Наскоро Люпчо Георгиевски загуби дело само защото е българин. Той беше обжалвал присъдата си от миналата година, но тя беше потвърдена. Става въпрос за присъда за разпространение на расистки и ксенофобски материали, защото цитирал в социалната мрежа думи на Иван Михайлов Подобна условна присъда и за по-остър коментар в социалната мрежа има 72-годишният македонският българин Драги Каров, който е болен от тежко заболяване.

Делото срещу него е образувано по сигнал на македонската телевизия Канал 5, които също разпространяват подобен език, но те не са съдени. Даже напротив - телевизията заведе наскоро дело и срещу българския подкаст Коридор 8, прикривайки се зад авторски права. Припомняме, че през 2020 г. Спаска Митрова, която дълги години се бори, за да прибере детето си у дома, почина преди това да се случи. ОЩЕ: "Има риск да остане инвалид": Майката на Ива Михайлова се оплака от натиск срещу свидетели