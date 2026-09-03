Реформите в ГЕРБ продължават: Хекимян получи повишение

Кадровите реформи в партия ГЕРБ продължават. Областният координатор на формацията на Бойко Борисов в София Димитър Вучев определи районни координатори за 23, 24 и 25 МИР-София, става ясно от прессъобщение на формацията. Това са съотв. Антон Хекимян, Драгомир Младенов и Зафир Зарков, които ще подпомагат дейността на Вучев.

От партията припомнят, че координаторът на ГЕРБ за 23 МИР-София Антон Хекимян е председател на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет. Председател е на Комисията съгласно Закона за противодействие на корупцията и член на постоянните комисии по икономика, собственост и дигитална трансформация; по образование, култура, наука и културно многообразие; и по опазване на околната среда, земеделие и гори. Има над 20-годишен професионален опит в журналистиката, телевизионното продуцентство, създаването на медийно и видеосъдържание и публичните комуникации.

През 2023 г. е неуспешен кандидат за кмет на София, издигнат от ГЕРБ-СДС и завършил на трето място.

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Кои са останалите?

Координаторът на ГЕРБ за 24 МИР-София Драгомир Младенов е възпитаник на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Общински съветник в Столичния общински съвет от групата на ГЕРБ-СДС. Член е на постоянните комисии по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, по инженерна инфраструктура и енергийно планиране и за връзки с гражданското общество. Работи по транспортната свързаност на северните квартали на София, капиталовите инвестиции по райони и отчетността на общинските поръчки.

Председател на Младежкия консервативен клуб (МКК) и представител на България в Младежката организация на Европейската народна партия (YEPP).

Координаторът на ГЕРБ за 25 МИР-София Зафир Зарков е магистър по финанси от Стопанската академия "Д. А. Ценов". Дългогодишен общински съветник в Столичния общински съвет от групата на ГЕРБ-СДС (2011 - 2023 г.). Работил е по теми, свързани с подобрява не и модернизация на градския транспорт и мобилността в София, екологични политики и инженерната инфраструктура на града. Председател на Регионална асоциация за развитие и иновации - София.

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