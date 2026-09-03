Куршуми в главата и в корема за руски генерал, сочен за отговорен за удара по болницата за деца "Охматдит" в Киев

Офицер от Въздушно-космическите сили на Русия е бил прострелян и официално е в тежко състояние. Става въпрос за случай от Саратовска област - в района на Енгелс, където има руско военно летище и военновъздушна база. От там редовно излитат руски стратегически бомбардировачи, които обстрелват Украйна с крилати ракети.

Кой е бил целта?

Според известния телеграм канал "Досието на шпионина" целта е от много голям калибър - генерал-майор Николай Николаевич Варпахович, командир на 22-ра дивизия на руските Въздушно-космически сили. Това е дивизия с тежки бомбардировачи. Руският опозиционен информационен телеграм ASTRA потвърждава, че Варпахович има къща там, където е станала стрелбата.

Russian Major General Varpakhovich was critically wounded in a shooting.



He is accused of ordering strikes on Okhmatdyt and a residential building in Uman that killed 24 people in 2023–24.



A gunman on a motorcycle opened fire outside his home, hitting him in the torso and… pic.twitter.com/2CUveOcuyV — Clash Report (@clashreport) September 3, 2026

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Военният е станал цел на стрелба от неизвестен моторист, който е успял да го простреля с два куршума - в лицето и в корема. Това е станало, докато руският офицер излизал от магазин в село Пробуждение, района на Енгелс - изглежда атентаторът му е устроил засада. Руският военен е приет в тежко състояние в болница.

На 31 август 2026 г. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Главната прокуратура на Украйна официално обявиха, че Николай Варпахович е считан за отговорен за руския ракетен удар по детската болница "Охматдит" в Киев - там се лекуват деца, болни от рак. Според украинските следователи, именно някой от командваните от Варпахович стратегически бомбардировачи е изстрелял крилата ракета "въздух-земя" Х-101 по болницата. Но не само - (ТУК) Варпахович е търсен от украинските власти във връзка с носене на отговорност за убийството на поне 61 цивилни в Украйна - Още: Украйна през 2024 г.: Краят на войната е близо, истинският мир е далеч

За капак през 2023 година един от украинските OSINT канали съобщи, че най-големият син на Варпахович, Владислав, е починал във военно поделение в Рязан. Според проекта той е бил убит от изстрел в главата. Психологическо-психиатрично изследване е заключило, че той "се е намирал в негативно психическо състояние, което може да се характеризира с висока степен на емоционален стрес, в резултат на преживяване на вътрешен личен конфликт с чувство за невъзможност да продължи да живее". ASTRA потвърди, че данъчният идентификационен номер (TIN) на сина на Варпахович е бил анулиран на 11 септември 2023 г., което съвпада с датата на смъртта, посочена в документите и снимките, публикувани (18+) от проекта.