Арестуваха мъж, заподозрян, че планира джихадистки атентат в Берлин

Мъж, заподозрян в планиране на атентат срещу германската държава, мотивиран от джихадистки убеждения, е бил задържан, съобщи днес говорител на прокуратурата в Берлин, цитиран от ДПА. Говорителят добави, че е било иззето оборудване, с което може да се изработи бомба. Полицията е арестувала мъжа вчера в квартал "Нойкьолн" в германската столица. Предстои да се яви в съда.

Още: Заради неидентифициран дрон: Отклонени полети на летището в Берлин

Говорителят не предостави повече подробности за възможната цел на планирания атентат. Вестник "Bild" съобщи, че целта е била място в Берлин. За ареста са били изпратени специалните сили на полицията, които обикновено влизат в действие тежко въоръжени.

Арести и в Обединеното кралство

Снимка: Getty Images

Междувременно в Обединеното кралство двама души бяха арестувани за нападението с нож във влак, пътуващ към Лондон, станало на 1 ноември. В резултат на жестокия инцидент бяха ранени 11 души, като двама от тях все още са в критично състояние.

Двамата мъже, арестувани по подозрение в опит за убийство, са 32-годишен мъж, британски гражданин от африкански произход, и 35-годишен британски гражданин от карибски произход. И двамата са родени в Обединеното кралство, казаха от британската полиция, откъдето категорично заявиха, че не става дума за терористичен акт.