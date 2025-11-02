Двама арестувани за масовото нападение в британски влак. Терористичен акт ли е?

Британската полиция заяви, че нападението с нож във влак, в резултат на което 11 души бяха хоспитализирани, не е терористичен инцидент, като добави, че двама мъже – и двамата британски граждани – са били арестувани. Антитерористичната полиция е съдействала при първоначалното разследване след масовото намушкване на пътници във влак в източна Англия, пътуващ към Лондон, в събота, 1 ноември. "На този етап няма нищо, което да сочи, че това е терористичен инцидент", заяви в неделя пред медиите инспектор Джон Лоувълс от британската транспортна полиция, цитиран от "Ройтерс".

Двамата мъже, арестувани по подозрение в опит за убийство, са 32-годишен мъж, британски гражданин от африкански произход, и 35-годишен британски гражданин от карибски произход, каза Лоувълс. И двамата са родени в Обединеното кралство, добави той. "Продължаваме да работим, за да установим всички обстоятелства и мотивите за този инцидент", каза той и добави: "Не би било уместно да се спекулира за причината."

Въоръжени полицаи нахлуват във влака

Арестите бяха извършени от въоръжена полиция, след като влакът направи аварийно спиране в Хънтингдън, на около 80 мили (130 км) северно от Лондон.

От 11-те хоспитализирани пострадли четирима са били изписани, а двама пациенти остават в състояние, застрашаващо живота им, съобщи полицията.

Премиерът Кир Стармър го нарече "ужасяващ инцидент", който е "силно тревожен", а крал Чарлз III заяви, че е "истински потресен и шокиран". В изявлението си министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че е "дълбоко натъжена", като призова хората да избягват спекулации по повод инцидента.

Престъпленията с ножове в Англия и Уелс са се увеличили с 87% през последното десетилетие, като само през миналата година са регистрирани 54 587 престъпления, което е с 2% повече от 2023 г. и е сред най-високите нива в Европа, според данни на британското министерство на вътрешните работи.

Кръв по всички седалки

Свидетелят Оли Фостър разказа пред BBC, че в събота вечерта е бил във влака, който се е движел към Лондон, когато някой е профучал покрай него, казвайки, че един мъж намушква "всички и всичко". "Поставих ръката си на една седалка... и когато погледнах ръката си, тя беше покрита с кръв. После погледнах седалката и видях, че и тя е покрита с кръв. Погледнах напред и видях, че всички седалки са покрити с кръв“, разказа той. Друг свидетел разказа пред Sky News, че е видял заподозрян да размахва голям нож, преди да бъде повален от полицията с електрошок.

Настоящото ниво на терористична заплаха във Великобритания е оценено като "значително" от службите за сигурност, което означава, че възможна атака се счита за "вероятна".

След редица сериозни атаки през 2017 г., Великобритания преживя няколко по-спокойни години през 2020-те, въпреки че миналия месец трима души загинаха при атака срещу синагога в Манчестър.