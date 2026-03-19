Бездействието на Тръмп в Украйна вече застрашава САЩ: Изслушване пред Сената (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия продължава да има предимство във войната с Украйна. Докато това е така и докато няма мирно споразумение, е много малко вероятно Кремъл да спре войната. Това заяви в изслушване пред комисията по разузнаване на Сената Тулси Габард, директор на АНС (Агенцията за национална сигурност на САЩ). Изказването е знаково, защото всъщност е поредният пример как за американския президент Доналд Тръмп нищо по въпроса с Украйна не се променя, позицията на администрацията му е една и съща, а на всичкото отгоре сега Иран е далеч по-важна тема за Тръмп.

The intelligence community assess that Russia has maintained the upper hand in the war against Ukraine.



Until an agreement is made, Moscow is likely to continue fighting a slow war of attrition until they view their objectives have been achieved.

Само че в общия контекст на геополитиката всичко е свързано – и бездействието на Тръмп с Украйна, където той може да направи така, че Русия да загуби далеч по-бързо, си личи. Самата Габард косвено го показа – с констатация, че Русия, Китай, Иран, Северна Корея и Пакистан работят и развиват нови системи за изстрелване на ракети, които ще имат обсег, достигащ до САЩ. Съответно, отслабването на тези държави, включително Русия, е геостратегически приоритет на САЩ или поне би трябвало да е – в случая с Руската федерация признаците, че не е така, са видими:

U.S. Director of National Intelligence Tulsi Gabbard stated that several countries are actively developing new missile delivery systems, including both nuclear and conventional warheads.

Колко недалновидна, меко казано, е политиката на Тръмп личи и от простия факт как цените на петрола и горивата са с хоризонт нагоре и нагоре. Временно е, то при Байдън 4 години цените бяха високи, даже бяха по-високи – такива кухи уверения постоянно валят от администрацията на Тръмп, ред беше на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс да застане под светлината на прожекторите на сцената на клоунадата на тръмпизма. А през това време, Русия и Китай се обвързват все повече (срещу САЩ) – според Reuters, най-известните китайски петролни компании Sinopec и PetroChina са отправили заявки за закупуване на руски петрол заради войната с Иран:

This is a temporary phenomenon. Under the Biden administration, gas prices were high for four years.



Gas prices are higher now, and, honestly, they're not even as high as in some parts of the Biden administration.



There are people around the…

Както и Тръмп, в Русия също не липсват глупости – най-актуалната е блокирането на Телеграм и ограниченията на Интернет, които предизвикват сериозно социално напрежение. Пореден пример за затягащата се хватка на Кремъл – месинджър платформата MAX, където втори братовчед на Путин командва, буквално казва какво съдържание трябва да потребяваш. Логично за режима на Путин, това е пропагандата му, главно в подкрепа на бъдеще с война:

In the Russian "national" messenger MAX, users are being subscribed to pro-war "Z-channels" without their knowledge. Notably, it is impossible to unsubscribe from them. A Russian user posted a video attempting to unfollow the "Solovyov" channel. He clicks "unsubscribe," but the… pic.twitter.com/mLDhjsMiJh — WarTranslated (@wartranslated) March 18, 2026

И още един пример докъде стига истерията на пропагандата в Русия – руският депутат Андрей Свинцов, изключен от собствената си партия защото бурно защитава блокирането на Телеграм, наговори как Украйна вече ползва "първите два Терминатор-а, железни роботи", който "воюват срещу нас". На въпрос какво означава това, отговорът на Свинцов беше – прочетете в Интернет. За какво всъщност става наистина въпрос – прочетете ОЩЕ: Робот се закани на Путин: Украйна разработва нова технология (ВИДЕО+СНИМКИ)

Paranoia. Russian lawmaker claims Ukraine is using “Terminator robots” in combat, likely referring to US-made Phantom MK-1 humanoid systems reportedly brought for testing. #Ukraine pic.twitter.com/6ueXLByDox — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 18, 2026

А на този фон, унгарският премиер Виктор Орбан, изправен пред реалната угроза да загуби властта си след над десетилетие и половина, съвсем явно подкопава ЕС и защитава целите на Путин – не Путинова Русия, ами НАТО било виновно за войната в Украйна, защото се разширявало в Украйна. Откъде-накъде Русия ще решава къде да членува Украйна изобщо не е се коментира от Орбан – същото важи и откъде-накъде САЩ ще решава например за Гренландия:

Hungarian Prime Minister Viktor Orban stated that he does not consider Vladimir Putin an aggressor and does not feel a moral obligation to support Ukraine.



He again blamed the West for…

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

"През 2026 г. Русия планира да вербува още 409 000 войници. Това означава едно - врагът не се отказва от намеренията си и продължава да се готви за по-нататъшна агресия срещу Украйна", констатира главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски, цитиран на страницата във Facebook на украинския генщаб.

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна за втори пореден ден остава много висока, но с тенденция за намаляване съгласно данните на украинския генщаб. На 18 март са станали 235 бойни сблъсъка спрямо 286 на 17 март. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 235 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 22 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3534 изстреляни снаряда, като тук разликата е със около 190 нагоре. Руската армия е използвала 6831 FPV дрона, което с около 600 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

The world’s second army is heading to storm Berlin! pic.twitter.com/KnCcr5XjZ5 — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2026

Най-горещото направление пак е Покровското – 54 отбити руски пехотни атаки е имало там по украинските данни за последните 24 часа. Още 32 са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 14 са били руските пехотни атаки при Гуляйполе, Запорожка област, също толкова са били в района на Вовчанск, Южнослобожанското направление, най-северното в Източна Украйна. 13 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление, 10 – в Купянското.

It is that time of the year again. Ukraine's 14th Mechanized Brigade repelled a mechanized assault on the Kupyansk axis, where Russian forces attacked using armored vehicles and quad bikes. Russian forces lost 2 MT-LB's, 11 quad bikes, 18 Russians were killed and another 5… pic.twitter.com/Ms8neL7N84 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 18, 2026

Над 900 руски войници бяха избити на 17 март, твърди в своя публикация в канала си в Телеграм главнокомандващият Силите за безпилотни операции на украинската армия Роберт Бровди-Мадяр. Той конкретно говори за Покровското направление и линията Гришино – Родинско, западно и северно предградие на Покровск. Всичко това е постигнато с дронове, става ясно от публикацията на Бровди. За този сектор на фронта руският военнопропаганден телеграм канал „Рибар“, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, казва, че през следващите седмици най-значимите сектори на фронта ще останат линията Гришино-Родинско (т.е. тя не е подсигурена от руската армия) и районът Билицко (северно от Родинско). Докато първият е важен за прочистването на покрайнините на Покровск, успехът във втория ще създаде условия за атаки към Добропиля, добавя "Рибар".

Ukrainian forces repelled a motorcycle assault near Hryshyne in Donetsk region, where Russian troops used 13 bikes to attempt a breakthrough. Defenders destroyed 9 motorcycles on approach and stopped 4 inside the village, with 17 Russian troops confirmed killed. #Ukraine pic.twitter.com/7EhC1PSB1T — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 18, 2026

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец обръща този път внимание на Запорожка област, но най-на запад, в Ореховското направление. Машовец смята, че може би руски части, действащи в Приднестровското направление, т.е. по река Днепър с поглед на Херсон, ще дойдат да помагат в Ореховското. Защо – защото руските части не могат да пробият през Степногорск и по линията Степово – Мали Щербаки, за да си осигурят позиции за стрелба с артилерия по град Запорожие и да го застрашат с бъдещо пехотно настъпление. В момента по-голямата част от Степногорск е така наречената „сива зона“, категоричен е Машовец – т.е. боевете си вървят и няма промени. Нещо повече – руските позиции в Приморско, които бяха наскоро изгубени, все още не са възстановени от частите на 58-ма общовойскова руска армия. Мала Токмачка по-на изток също още не е изцяло под руски контрол, след вече месеци на боеве. "На Запорожкия фронт продължава окопната война близо до Степногорск, Приморско и Магдалиновка", признава и Z-каналът "Два майора". Има отделни пробиви на малки руски щурмови групи, но те не водят до нищо – руските войници стигат до по предна позиция и там остават блокирани, без подкрепления и без по-нататъшно развитие на настъплението, казва украинският военен анализатор. Лошото е, че украинската пехота е малобройна и не може изцяло да елиминира такива малки групи, добавя Машовец. Той отчита и, че все още река Конка не е преодоляна от руснците и това е сериозно препятствие пред аспирациите им за Запорожие, отделно и Орехов трябва да падне за реализация на тези аспирации. Вероятно руски опит да бъде превзет Орехов скоро ще има – трупат се сили и подкрепления, анализира и прогнозира Машовец. И е категоричен – за пробив към Запорожие обаче на руснаците спешно им трябва много пехота, много човешки ресурс – откъде ще го вземат предвид и целите им в други направления на фронта? "За лятното настъпление тази година мобилизацията би трябвало да се извърши не по-късно от зимата, която ВЕЧЕ е отминала... Затова лично аз имам един доста интересен въпрос - а С КОГО точно руското командване ще атакува Запорожие тази пролет и лято?", пише изрично украинският военен анализатор.

Украинският оператор на военни дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов пък иронизира Андрий Ермак, бившият началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Бунятов пита задочно как така свободно Ермак се движи на по чашка при фронта без да му е завършило обучението.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 133 далекобойни дрона по цели в Украйна, включително 70 клас "Шахед". Украйна е свалила общо 109 дрона – на 11 места е имало удари от останалите руски безпилотни машини, сочи сводката на украинските ВВС. Руското военно министерство съобщава, че тази нощ над контролирана от руснаците територия са свалени 138 далекобойни дрона – 40 над Краснодарския край, 35 над Крим, 28 над Ставрополския край - ОЩЕ: