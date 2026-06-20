"Варшава прави подаръци на Путин": Скандалът Украйна - Полша ескалира, включи се и Буданов

Бившият началник на Главното управление на разузнаването на Украйна, а в момента ръководител на президентската администрация на Володимир Зеленски - генерал-лейтенант Кирило Буданов се отказа от Златния офицерски кръст на Ордена за заслуги пред Полша, който му бе връчен миналата година от полския президент Карол Навроцки. Това е отговорът на Буданов след като вчера стана ясно, че Навроцки лишава президента Зеленски от най-високото държавно полско отличие - "Ордена на Белия орел". Генерал Буданов обяви своето решение в Telegram.

Буданов е категоричен, че действията на Полша са само в интерес на руския диктатор Владимир Путин.

"Това несъмнено е подарък за московския агресор, който той със сигурност ще използва срещу двете ни страни. Нашите народи имат дългогодишни отношения и различни глави от историята – както героични, така и трагични. Това обаче трябва да е повод за дълбок размисъл, а не за груби политически спекулации. Украйна не диктува на никоя друга нация как да преподава историята си. Затова и ние си запазваме правото на собствена национална памет и достойнство", пише Буданов в канала си в социалната мрежа.

Буданов добавя, че "този жест на президента на Полша няма нищо общо със справедливостта или нещо подобно". Причината - Полша не е лишила например "италианския фашистки диктатор и съучастник на Хитлер Бенито Мусолини", който също е награден с този орден.

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Украинският генерал завършва с думите: "Украйна ще продължи да се бори за защитата на цяла Европа, особено на Полша, плащайки най-високата цена. Но, като всеки украинец, не мога да стоя безучастно и просто да гледам как махалото на омразата се разпалва безпочвено и изкуствено срещу нашите граждани".