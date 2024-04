Безшумна подводница собствено производство: Украйна скоро може да я има в арсенала си (ВИДЕО)

И понеже няма как да разчита в пълна степен на западните технологии (Зеленски каза в интервю преди няколко часа, че западните съюзници на Украйна имат списък с това, от което Украйна има нужда: Унищожиха Триполската ТЕЦ, защото имахме 0 ракети: Зеленски), Украйна се оправя и сама.

Технологично ново - подводница-хибрид, която може както да изстрелва торпеда, така и да извършва граждански операции. Уникалното при нея е, че е безшумна - при скорост от 50 км/ч, което означава сериозни трудности да бъде засечена с ехолокатори. Максималната ѝ скорост е 80 км/ч, но над водата - иначе е 50 км/ч. Побира до 10 души на борда си, казва се "Кронос". Може да пренася до 3000 килограма полезен товар, има кислород за 36 часа при потапяне, работи оптимално на 100 метра дълбочина, максималната дълбочина на потапяне е 250 метра.

"Подводницата разполага с иновативен дизайн на корпуса, който значително намалява разхода на горивото. Това внася изцяло нова концепция в производството на подводници по целия свят", твърди компанията-разработчик на сайта си.

