Бих отвлякъл Путин, Зеленски е корав лидер: западни послания, а войната в Украйна е по-дълга от Великата отечествена война (ОБЗОР - ВИДЕО)

1418 дни пълномащабна война в Украйна – подпалена от руския диктатор Владимир Путин, а краят ѝ не се вижда. Това са точно толкова дни, колкото трае Великата отчествена война – тя продължава от 22 юни, 1941 година до 9 май, 1945 година. Всъщност войната в Украйна започна с подкрепяните от Русия и то чрез пратени уж инкогнито военни сепаратистки действия в Донбас и анексирането на Крим, още през 2014 година.

Ако можехте да отвлечете един световен лидер, кой щеше да е? Този въпрос беше зададен от журналист на Kyiv Independent на британския министър на отбраната Джон Хийли, който беше на посещение в Киев. Хийли отговаря директно – Путин, за да бъде съден от Трибунала в Хага за военни престъпления. Британският министър се сблъска и с още по-сериозен въпрос – какъв е смисълът да се правят гръмки декларации без покритие с действия след поредния предизвикан от руснаците ужас в Украйна? Това дава кураж на украинците, че имат подкрепа и дава сигнал на Путин, че на Украйна ще бъде помагано толкова, колкото е нужно. Всичко това беше излъчено в Instagram – Още: Великобритания заделя 200 млн. лири за подготовка за възможна мисия в Украйна

"Корав кучи син" - с тези думи генерал Кийт Келог, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна, описа украинския президент Володимир Зеленски в телевизионно интервю. Според Келог, в САЩ не са виждали лидер като Зеленски от Ейбрахам Линкълн насам. Той е упорит, има позиция, знае как да използва медиите – куражлия е, готов да води битки, каза Келог по адрес на Зеленски:

Keith Kellogg praised Zelensky, calling him a “tough son of a bitch”, determined, outspoken, and media-savvy. “We haven’t seen a leader like him in the U.S. since Abraham Lincoln,” he said. pic.twitter.com/gJMh12ykTg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 10, 2026

Френският вестник Le Monde публикува материал, според който Франция планира да прати 6000 войници като част от мироопазващ контингент в Украйна, но тези хора няма да бъдат на първа линия. Изричното уточнение – такъв контингент би отишъл в Украйна след подписване на мирно споразумение, с ясни рамки какво ще прави. Материалът е базиран на думи на френския президент Еманюел Макрон. Само че бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, изрично написа в профила си в "Х", за да го разберат англоезичните потребители – "хиляда пъти казахме, че Русия няма да приеме никакви войници на НАТО и Европа в Украйна, но не, Макрон продължава с патетичните глупости. Добре, елате тогава – това ще получите" и снимка от охранителна камера, заснела втория удар в Украйна с ракетата "Орешник". Само че руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" коментира, че използването на "Орешник" само служи на Европа като претекст да се въоръжава още повече и че в този смисъл действията на Москва са с отрицателен резултат. Каналът вече възропта, че е трябвало с ракетата да бъде ударен "център за вземане на решения" в Украйна, а не инфраструктура, както и че не трябвало да има предупреждение от Русия, че ракетата ще бъде използвана. В седмичния си обзор "Два майора" отчита, че руската атака с дронове и ракети срещу Киев е била по-ефективна, стотици хиляди останали без ток там и в Кривой Рог (ДТЕК обяви в официалния си канал в Телеграм снощи, 10 януари, че електроподаването в украинската столица е възстановено в режим на планирани прекъсвания, с график, аварийната ситуация е преодоляна), но и че над 500 000 души в Белгородска област още са без ток и това продължава трето денонощие, защото Украйна съсипа Белгородската ТЕЦ и ТЕЦ "Луч" с ракети от HIMARS - ОЩЕ:

Dmitry Medvedev said that Russia will not accept any deployment of European or NATO troops in Ukraine, and posted a video of an “Oreshnik” strike on the Lviv region



Commenting on statements by the French leader, he wrote on X:



“The ruling European idiots apparently really want… pic.twitter.com/zmZSJjMDwZ — NEXTA (@nexta_tv) January 10, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На практика промяна в интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна на дневна база няма. На 10 януари е имало 173 бойни сблъсъка съгласно данните на украинския генщаб, което е само с 2 повече от 9 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 156 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 64 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3750 изстреляни снаряда, като това е с около 400 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7050 FPV дрона, което е с около 900 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

47 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление според информацията от украинския генщаб. Той изрично сочи Покровск и Мирноград като места на боеве. Още 14 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Олександриевско направление, а по-на юг, при Гуляйполе, Запорожката област, са били отблъснати 23 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 13 руски пехотни атаки. 10 са били руските пехотни атаки в Лиманското направление, 9 – в съседното от север Купянско направление.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание на Гуляйполе в нов свой анализ. Той посочва, че там се бият части на три руски общовойскови армии – 5-та, 35-та и 36-та, като 5-та е с водеща роля чрез 127-ма мотострелкова дивизия и 57-ма и 60-та мотострелкова бригади. Машовец казва и, че към Гуляйполе са прехвърлени руски части от направлението в Суми – от 76-та руска десантно-щурмова дивизия. Общо в направлението към Гуляйполе са хвърлени 120 000 – 125 000 войници. Машовец посочва, че изглежда приоритет на руснаците е както Гуляйполе, така и районът северно от града – руските сили атакуват от изток на запад, а не от юг на север, както украинците очакваха преди време. Значителна част от Гуляйполе е окупирана от руските части (северната част, близо до средно училище номер 2 и с позиции до района на Централните гробища, по пътя от страната на Марфопол) и инфилтрира щурмови групи в посока Железнично и Староукраинка, западно от Гуляйполе, добавя украинският военен експерт. Той уточнява, че руски части има и в намиращото се на север село Добропиля (да не се бърка с градчето северно от Покровск) и явно руското военно командване разтяга на възможно най-широк фронт бойните действия, за да затрудни максимално отбраната на украинците. Машовец прави оценка, че при Добропиля руснаците в значителна степен са спрени, но не и в останалите участъци на фронта що се отнася до Гуляйполе.

Константин Машовец обобщава така – като се има предвид, че и в най-западната част на Запорожка област руските сили заобиколиха Степногорск от запад и от изток и имат шанс да стигнат до украинската отбранителна линия на река Конка в района от Малокатериновка до Комишуваха, то явно планът е прекъсване на логистика и щурм на Орехов и оттам пробив до град Запорожие. За тази цел обаче Гуляйполе трябва да падне, иначе фланговата опасност за руснаците при техен напредък към Орехов и Запорожие ще е много голяма, смята украинският анализатор. Той изрично казва, че за да бъде извършено всичко това, Русия ще трябва да хвърли такива ресурси, каквито хвърля за атака на агломерацията Славянск – Краматорск в Донецка област. И въпросът е може ли едновременно да бъде направена и операция за превземане на Славянск и Краматорск, и операция за достигане на предградията от юг на Запорожие? Силно се съмнявам, отговаря Машовец, напомняйки как руснаците продължават да се мъчат да правят буферни зони в Сумска област и при Вовчанск, както и че атакуват да превземат Добропиля, северно от Покровск – все задачи, които също изискват ресурси. Времето тече, загубите за Русия растат и това увеличава шансът за пирова победа за Кремъл, заключва украинският военен експерт.

За буферната зона в Сумска област много интересно в цитирания по-горе обзор на "Два майора" пише дословно: "Глупостите за значителни успехи в създаването на буферна зона близо до границата се компенсират от обективни съобщения (т.е. потвърдени с видеокадри) за удари по цивилни във фронтовите райони".

За Константиновка и Дружковка украинският военен канал "Офицер" пише, че руснаците използват много дронове и явно нямат желание да атакуват фронтално, но с безпилотните летателни апарати превръщат специално Константиновка в купчина камъни. Битката за Константиновка и последващ напредък към Славянск може да се превърне в основен акцент през 2026 година, добавя "Два майора".

За Купянск говорителят на украинския генщаб полковник Виктор Трехубов коментира, че има руски опити река Оскол да бъде преминавана, защото е замръзнала, но украинската армия има добри позиции на двата бряга и няма значителни руски успехи.

Russian forces are attempting to cross the frozen Oskil River near Kupyansk again, according to Ukrainian military spokesperson Viktor Tregubov. While the ice eases movement, within Kupyansk itself the river poses little obstacle, as Ukrainian troops still control both banks. pic.twitter.com/3iAPaz5Brk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 10, 2026

Поглед и как изглежда русский мир – Маринка, близо до Угледар, която беше превзета от руснаците след 2 години боеве преди 2 години. Там живее 1 човек, до февруари, 2022 година, са били 10 000:

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 154 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 125 от тях са били свалени. На 18 места е имало удари от преминалите през украинската ПВО руски дронове, съобщават украинските ВВС в сутрешната си сводка. Украинската спешна служба съобщава за четирима ранени след руски удар в Харковска област, в Мовчани, като е имало пожар на площ от 150 квадратни метра. В Житомирска област е поразена критична инфраструктура и двама служители, които я обслужват, са ранени и приети в болница – няма уточнение какво точно е ударено – ОЩЕ: Масирана атака с дронове срещу Воронеж: Цел е руско военно летище, има удари в жилищни сгради (ВИДЕО)