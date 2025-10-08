Войната в Украйна:

Бивш съветник на Зеленски бе обявен за издирване в Русия

08 октомври 2025, 13:01 часа 225 прочитания 0 коментара
Бившият извънщатен съветник в администрацията на украинския президент Володимир Зеленски - Олексий Арестович, е обявен за издирване от Русия като е включен във федерален списък по наказателни дела, свързани с "тероризъм" и "фалшиви новини за руската армия".

Причината - Арестович обяви в интервю, излъчено на 6 октомври в предаването на Ксения Собчак, че ако стане президент на Украйна, е готов да предаде на Русия четирите области - Донецка, Луганска, Запорожие и Херсонска, които Москва вече побърза незаконно да анексира през 2022 г., както и полуостров Крим, но няма да ги признае за руска територия.

Арестович е много противоречива личност и в самата Украйна. Срещу него има образувани две наказателни дела в родината му и той е обявен за международно издирване. Арестович напусна Украйна през 2023 г. и оттогава живее в САЩ.

