Болници на тъмно и умиращи деца: Документираните зверства на Русия срещу Украйна (ВИДЕО)

Преди пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г. Украйна се гордееше с един от най-развитите енергийни сектори в Европа - с универсален достъп до електроенергия. До юни 2024 г. обаче наличните мощности са намалели с 85% поради системните руски атаки срещу енергийната инфраструктура.

Русия редовно извършва нападения срещу украинските граждани, а от октомври 2022 г. системно бомбардира енергийните обекти на страната. Твърди се, че до септември тази година Москва е унищожила всички топлоелектрически централи и почти всички големи ВЕЦ-ове.

Това е обобщението на доклад, изготвен съвместно от организациите „Лекари за правата на човека“ (PHR) и „Ловци на истината“, който документира въздействието на тези атаки върху здравеопазването в Украйна. Автори са Улиана Полтавец – координатор за реакция при извънредни ситуации в Украйна, Хусам ал-Нахас – изследовател в областта на здравеопазването и човешките права, и Линдзи Грийн – зам.-директор на отдел „Изследвания“ в PHR. Техният анализ е изграден на редица проучвания на място, официални документи, изявления на правителствени служители и др. - вижте доклада с всички препратки тук.

"Лекари за правата на човека" е базирана в САЩ неправителствена организация, която използва медицина и наука, за да документира масовите жестокости и тежките нарушения на човешките права по света и да се застъпва срещу тях.

Както е признато от Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна и Независимата международна анкетна комисия на ООН за Украйна, атаките срещу енергетиката имат опустошително въздействие върху здравния сектор в страната. Въпреки ясната защита на здравната и енергийната инфраструктура в конфликтни ситуации съгласно международното право - и двата сектора са обект на нападения от страна на Русия. Чрез изследване, обхванало над 2200 здравни работници в Украйна, и чрез проучвания на конкретни случаи, в доклада се установяват закономерности за това как енергийните смущения водят до краткосрочни и дългосрочни вреди за здравето и как тези вреди могат да се считат за нарушения на международното право.

Призивът е Руската федерация "незабавно да прекрати агресията си и да спре нападенията над здравни работници и съоръжения, да спре да се прицелва в енергийна инфраструктура от съществено значение за живота на цивилното население и да се въздържа от безразборни нападения, които застрашават както здравето, така и гражданските енергийни системи".

Данните, събрани от двете организации - автори на доклада - от началото на пълномащабното нахлуване, показват, че руските атаки са застрашили както пациентите, така и здравните работници. Например от началото на войната, подпалена от диктатора Владимир Путин, здравните работници и пациентите в националната детска болница „Охматдит“ в Киев (обект на масирано нападение през юли 2024) са били подложени на множество атаки, които са причинили смърт и страдания. Въздушни удари разбиват прозорците на лечебното заведение още през март 2022 г., което принуждава уязвими пациенти, включително неизлечимо болни и имунокомпрометирани деца, да се лекуват под земята - въпреки сериозните рискове за здравето им.

Children and their mothers who were treated at "Okhmatdit" sit next to the damaged building of the children's hospital.



Photo: Bohdan Kutiepov / Ukrainska Pravda pic.twitter.com/oXs2MYb2GC