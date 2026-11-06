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Човек на Киев застава начело на Бундесвера: Германия поверява армията си на генерала, който въоръжи Украйна

06 ноември 2026, 5:50 часа 1087 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Човек на Киев застава начело на Бундесвера: Германия поверява армията си на генерала, който въоръжи Украйна

Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг е назначен за новия началник на Бундесвера (германските въоръжени сили). Той ще поеме поста си в началото на февруари 2027 г., наследявайки генерала от сухопътните войски Карстен Бройер. Фройдинг е известен с тесните си връзки с Украйна, тъй като координира военната помощ за Киев, пише The Financial Times.

С началото на руската инвазия през 2022 г. генерал Фройдинг беше назначен за ръководител на специалното Ситуационно звено за Украйна към Министерство на отбраната в Берлин. Той лично отговаряше за оперативната координация, логистиката, планирането и доставките на германско оръжие и боеприпаси за украинската армия.

Фройдинг е направил десетки посещения в Киев и на фронтовата линия, изграждайки много близки професионални отношения с украинското военно ръководство и с разузнаването (ГУР). В Украйна той придоби голяма популярност и поради редовните си видеоанализи за Бундесвера относно ситуацията на бойното поле.

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Германия се опитва бързо да модернизира въоръжените си сили и да се утвърди като основния европейски стълб в отбраната на НАТО. Военният министър Борис Писториус вижда във Фройдинг реформатор с изключителен организационен усет. Фройдинг е и един от най-големите поддръжници на тезата, че Бундесверът и армиите от НАТО трябва спешно да внедрят опита на Украйна — особено що се отнася до дроновете и системите за електронно заглушаване. 

Фройдинг е служил на Балканите и в Афганистан. През октомври 2025 г. той беше издигнат до инспектор (командир) на сухопътните войски, а назначението му сега в Бундесвера го прави най-важната военна фигура в германската отбрана.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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