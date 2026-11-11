Като от холивудски екшън: Опитен пилот приземи неуправляем балон в Непал (ВИДЕО)

Кадри като от холивудски филм се превърнаха в истинска сензация в социалните мрежи. Опитен пилот на балон с топъл въздух демонстрира изключително майсторство и хладнокръвие, след като успя да овладее летателния си апарат, излязъл извън контрол над регион в Непал. Въпреки опасността от фатален сблъсък с високоволтови електрически кабели, пилотът Мехмет Нури Шен предотврати тежка катастрофа и върна всички пътници невредими на земята.

ОЩЕ: Разследване: В България няма фирма с лиценз за разходка с балон

Инцидентът се разиграва по време на популярен панорамен полет над непалския туристически център Покхара. Атмосферните условия в района изведнъж се влошават и започват да тласкат балона към земята. За броени секунди той губи височина и започва да пада към близката електрическа мрежа.

Пилотът обаче запазва спокойствие и контрол над ситуацията. С бързи и прецизни действия той успява да стабилизира балона и го приземява успешно.

😱 Breathtaking footage from Nepal: Pilot safely lands an out-of-control hot-air balloon Hot-air balloon pilot Mehmet Nuri Şen faced a dangerous situation when his balloon went out of control. Despite the danger, he managed to skillfully land the balloon and avert a potential disaster. The dramatic footage looks like something straight out of an adventure movie. https://t.co/Qk5D5Sbhxr — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026