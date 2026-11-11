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Като от холивудски екшън: Опитен пилот приземи неуправляем балон в Непал (ВИДЕО)

11 ноември 2026, 9:24 часа 422 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Като от холивудски екшън: Опитен пилот приземи неуправляем балон в Непал (ВИДЕО)

Кадри като от холивудски филм се превърнаха в истинска сензация в социалните мрежи. Опитен пилот на балон с топъл въздух демонстрира изключително майсторство и хладнокръвие, след като успя да овладее летателния си апарат, излязъл извън контрол над регион в Непал. Въпреки опасността от фатален сблъсък с високоволтови електрически кабели, пилотът Мехмет Нури Шен предотврати тежка катастрофа и върна всички пътници невредими на земята.

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Инцидентът се разиграва по време на популярен панорамен полет над непалския туристически център Покхара. Атмосферните условия в района изведнъж се влошават и започват да тласкат балона към земята. За броени секунди той губи височина и започва да пада към близката електрическа мрежа.

Пилотът обаче запазва спокойствие и контрол над ситуацията. С бързи и прецизни действия той успява да стабилизира балона и го приземява успешно.

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Непал балон летателни балони
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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