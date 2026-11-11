Думите от заглавието са на Алекс Карп, главния изпълнителен директор на Palantir. Пълното изказване гласи: "Ако си против войната, според моето скромно мнение, гледайки която и да е част от историята, трябва да имаш силна армия. Така че идеята, че ще отслабиш армията си и ще има повече мир, е фантазия на хора, които са полуидиоти или всъщност искат война" - ОЩЕ: Вицепремиерът Христов е премиер по антиевропейските въпроси доколкото ми е известно
Palantir е компания, която има няколко големи договора с Пентагона, включително за внедряване на изкуствен интелект като част от планирането и воденето на военни операции (например проект "Мейвън").
Palantir CEO Alex Karp: If you're anti-war, in my humble opinion, looking at any part of history, you have to have a strong military. So the idea that you're going to weaken the military and have more peace is a fantasy of people who are half idiots or actually who want war. https://t.co/Rmmy2mtaNf— Clash Report (@clashreport) November 10, 2026