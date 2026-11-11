Спорт:

Идеята, че ще отслабиш армията си и ще има повече мир, е фантазия на хора, които са полуидиоти или всъщност искат война

11 ноември 2026, 9:24 часа 425 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Идеята, че ще отслабиш армията си и ще има повече мир, е фантазия на хора, които са полуидиоти или всъщност искат война

Думите от заглавието са на Алекс Карп, главния изпълнителен директор на Palantir. Пълното изказване гласи: "Ако си против войната, според моето скромно мнение, гледайки която и да е част от историята, трябва да имаш силна армия. Така че идеята, че ще отслабиш армията си и ще има повече мир, е фантазия на хора, които са полуидиоти или всъщност искат война" - ОЩЕ: Вицепремиерът Христов е премиер по антиевропейските въпроси доколкото ми е известно

Palantir е компания, която има няколко големи договора с Пентагона, включително за внедряване на изкуствен интелект като част от планирането и воденето на военни операции (например проект "Мейвън").

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Армия мир цитати Palantir Алекс Карп
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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