Дания разрешава на учителите да използват "физическа сила" в класните стаи

Датските учители ще получат разрешение да използват физическа сила в класните стаи на фона на оплакванията за нарастващо насилие, пише Телеграф.

Реформа, предложена от лявоцентристкото правителство тази седмица, ще позволи на учителите да използват физическа сила, за да отстраняват нарушаващите реда ученици от август следващата година. Това включва „да задържат ученик или да го отведат в друга стая против волята му“.

В момента учителите имат право да използват сила, само ако ученик представлява опасност за себе си, другите или училищната собственост.

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Законът, написан от министерството на образованието, е в отговор на призивите на националния учителски синдикат, който отдавна заявява, че е все по-трудно учителите да се справят с ученици, които нарушават реда.

Законопроектът гласи, че физическата сила може да се използва само при изключителни обстоятелства и трябва да бъде пропорционална. Родителите и общинският съвет също трябва да бъдат уведомени във всеки случай на използване на физическа сила.

"Учителите не трябва да се съмняват какво имат право да правят, когато ситуацията ескалира. И никой учител не бива да се страхува, че ще бъде уволнен, ако се намеси, когато е необходимо, в ситуация на насилие“, заяви министърът на образованието Магнус Хойнике.

Източник: Getty Images

Нарастващо насилие сред децата

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В продължение на близо 60 години употребата на сила в училищата е забранена в Дания, която забрани телесните наказания през 1967 г.

Но датските учители се борят с нарастващото насилие сред децата, особено в по-ранните години, и казват, че се страхуват от последствия, ако се намесят.

Проучване, публикувано от министерството на образованието на 1 октомври, установи, че физическо насилие между ученици е било докладвано поне веднъж в 55% от класовете през 2025 г., като инциденти са се случвали поне веднъж месечно в 36% от тях.

Физическо насилие е докладвано в 75% от класовете в най-малките класове от 0 до 3 клас (от подготвителна група до 3 клас), като спада до 59% в 4 до 6 клас и 27% в 7 до 10 клас.

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60% от класовете с докладвани инциденти твърдят, че в инцидентите са участвали само едно или две деца.

Проучването не уснови обща връзка между етническата принадлежност на учениците и по-високите нива на насилие или агресивно поведение.

„През последната година един на всеки трима учители се въздържа от физически контакт за възстановяване на спокойствието в класната стая заради страх от негативни последици“, каза Гордън Орсков Мадсен, президент на учителския синдикат.