Дания: САЩ са заплаха за сигурността

Службата за външно и военно разузнаване на Дания определи Съединените щати като потенциална заплаха за сигурността за първи път, съобщи Bloomberg, позовавайки се на доклад на агенцията за 2025 г. В документа се посочва, че Съединените щати все повече приоритизират собствените си интереси и „използват икономическата и технологичната си сила като инструмент на власт“, ​​включително в отношенията със съюзници и партньори.

Гренландия

Датското разузнаване също така отбелязва нарастващ интерес на САЩ към Гренландия на фона на „засилващата се конкуренция между великите сили в Арктика“.

„Съединените щати използват икономическата сила, включително заплахите от високи тарифи, за да наложат волята си и вече не изключват използването на военна сила, дори срещу съюзници“, се казва в документа.

Китай и Русия

В същото време датското разузнаване продължава да счита Русия и Китай за основни заплахи за сигурността. По-конкретно, в доклада се отбелязва, че несигурността относно ролята на САЩ като гарант за европейската сигурност може да увеличи готовността на Русия да засили хибридните атаки срещу страните от НАТО.

Датското разузнаване смята региона на Балтийско море за „зона с най-висок риск“, където Русия би могла да използва военна сила срещу НАТО. Припомняме, че Гренландия е най-големият остров в света и автономна територия в рамките на Дания.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал, че собствеността и контролът на САЩ над Гренландия са „абсолютно необходими“, като посочва националната сигурност като оправдание за твърденията си. В свои коментари за анексирането на острова към САЩ, Тръмп заяви, че би могъл да закупи Гренландия, но също така отбеляза, че не би изключил използването на военна сила.

Евгения Чаушева
