Лайфстайл:

Датски остров близо до Русия остана без ток, вода, отопление и комуникации

21 януари 2026, 13:37 часа 655 прочитания 0 коментара
Датски остров близо до Русия остана без ток, вода, отопление и комуникации

На датския остров Борнхолм има масово прекъсване на електрозахранването. Всички 18 572 домакинства са останали без ток. В допълнение към прекъсването на електрозахранването, се съобщава и за проблеми с водата, отоплението и комуникациите, информира датският вестник Jyllands Posten. 

Говорителка на енергийната компания Trefor заяви, че причината е повреда, свързана с подводен кабел. Първото съобщение за повредата е получено в 10:16 ч. местно време, според TV 2 Bornholm. 

Операторът очаква да възстанови електрозахранването приблизително до 21:00 ч. тази вечер. Полицията на Борнхолм е започнала разследване на обстоятелствата около повредата. Причината за повредата на кабела все още не е официално обявена.

Още: Хайде да си купим Калифорния: Петиция в Дания набира скорост

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Дания ток Остров подводен кабел
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес