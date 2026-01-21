Датски остров близо до Русия остана без ток, вода, отопление и комуникации

На датския остров Борнхолм има масово прекъсване на електрозахранването. Всички 18 572 домакинства са останали без ток. В допълнение към прекъсването на електрозахранването, се съобщава и за проблеми с водата, отоплението и комуникациите, информира датският вестник Jyllands Posten.

Говорителка на енергийната компания Trefor заяви, че причината е повреда, свързана с подводен кабел. Първото съобщение за повредата е получено в 10:16 ч. местно време, според TV 2 Bornholm.

Операторът очаква да възстанови електрозахранването приблизително до 21:00 ч. тази вечер. Полицията на Борнхолм е започнала разследване на обстоятелствата около повредата. Причината за повредата на кабела все още не е официално обявена.

