Депортиране в трети държави: Европарламентът одобри спорния законопроект за мигрантите

Европейският парламент одобри закон, чиято цел е да ускори връщането на голям брой нелегални мигранти чрез изграждането на центрове за депортиране извън ЕС. Въвеждат се и по-строги правила, отразяващи промяна в политическите приоритети в контекста на засилващия се десен завой в Европа. Законът също така ще удължи срока на задържане до две години и ще наложи практически неограничени забрани за влизане в ЕС на върнатите лица.

„Регламентът за връщане“ се счита за ключов за увеличаване на процента на връщане на лицата. Той е част от новата европейска инициатива за борба с нерегламентираната миграция.

Центрове за депортиране в държави, които мигрантите може дори да не са виждали

Законът дава възможност на страните от ЕС да връщат нелегални мигранти в трети държави, които нямат връзка с техния произход, стига да имат сключени двустранни споразумения с конкретна страна извън ЕС за изграждане на центрове на нейна територия.

Законопроектът беше подкрепен от 389 евродепутати, като 206 гласуваха „против“, 32-ма се въздържаха. След гласуването голяма част от залата избухна в аплодисменти и възгласи.

Окончателната версия на закона ще бъде обсъдена между Европарламента и държавите членки на ЕС. Очаква се преговорите да протекат гладко, тъй като няма съществени различия. Както евродепутатите, така и страните от ЕС искат да включат в депортациите към трети държави семейства с деца, като изключат от разпоредбата само непридружените непълнолетни.

Снимка: Getty Images

Промяна при обжалванията

Европейският парламент и Съветът на ЕС също така имат за цел да променят автоматичното действие по отлагане на обжалванията, което съгласно действащото законодателство спира всяко експулсиране на мигрант до постановяване на окончателно съдебно решение. Одобреният текст предвижда това решение да се оставя на преценката на съдебните органи за всеки отделен случай.

Версията на текста, разработван от Европарламента, включва разпоредба, позволяваща преговори с „непризнати субекти от трети държави“, което би могло да доведе до сътрудничество с недемократични режими за връщане на хора, опасяват се критици на закона.

„Приетият текст дава зелена светлина за сътрудничество с талибаните, за да се позволи принудителното връщане на афганистански граждани. Това е пълно отричане на ценностите на ЕС“, заяви пред Euronews евродепутатът от „Зелените“ Мелиса Камара.

Забрана за влизане в ЕС на рискови лица

Европейският парламент включи също така постоянна забрана за влизане за лица, представляващи риск за сигурността, и предложи неограничена максимална продължителност на забраната за влизане, наложена на върнатите мигранти, която държавите членки бяха определили на 20 години.

По отношение на други аспекти на закона текстът на Европарламента изглежда по-малко строг от този на Съвета на ЕС. Например максималният срок на задържане за мигранти, които чакат да бъдат върнати, трябва да бъде 24 месеца вместо 30, както предлагат държавите членки.

ЕП отмени и разпоредба, позволяваща на властите да извършват претърсвания на местоживеенето или „други подходящи места“, където може да се намира гражданин на трета държава, срещу когото е издадена заповед за експулсиране. Според неправителствени организации това щеше да доведе до акции, подобни на тези, провеждани от американската Служба за имиграция и митнически контрол (ICE).

Снимка: European Parliament

ЕНП се обединиха с крайнодесните

При гласуването консерваторите от Европейската народна партия (ЕНП) - най-голямата група в ЕП - се обединиха с крайнодесните групи, за да прокарат законопроекта, въпреки по-ранната негативна реакция по повод сътрудничеството им при изготвянето на законопроекта на ниво комисия чрез таен чат в WhatsApp.

Само няколко евродепутати от ЕНП - от Люксембург, Белгия, Ирландия и Финландия - се противопоставиха на законопроекта или се въздържаха.

„Ще наложим един прост принцип - който идва в Европа незаконно, не може да остане“, написа във X френският евродепутат от ЕНП Франсоа-Ксавие Белами, който изготви текста, одобрен в пленарна зала.

Левите групи гласуваха против закона, изразявайки опасения относно съвместимостта му с основните права. „Вече не става въпрос за връщане на хора, а за изпращането им практически в която и да е страна по света, може би такава, която никога не са виждали“, заяви евродепутатът Сесилия Страда от групата на Социалистите и демократите (S&D).

Но датските, малтийските и латвийските депутати от S&D гласуваха в подкрепа на закона, в съответствие с миграционната политика на своите правителства, както направиха също скандинавските и германските евродепутати от групата на „Обнови Европа“.

