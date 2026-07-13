Кабинетът "Радев":

След силен край в петък еврото сега започва със седмично дъно в курса

13 юли 2026, 9:18 часа 297 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След силен край в петък еврото сега започва със седмично дъно в курса

Курсът на еврото започва новата седмица с картина, която сериозно се различава от периода, наблюдаван в края на миналата - той премина надолу през психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар и стигна до нива, близки до 7-дневно дъно. В края на предходната седмица единната европейска валута отбеляза обнадеждаващо движение нагоре спрямо американската, като се стабилизира над 1,14. Преди това, на 2 юли, еврото беше слязло до курс под 1,14 за долар, но оттогава насам се движи основно над това равнище - с различни пикове и спадове.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 13 юли, за 1,1397 долара, което е спад спрямо затварянето на пазарите в петък (1,1416), показват данни на платформи за валутна търговия. Най-високото ниво, отчетено на 10 юли, беше 1,1443 спрямо щатския долар.

Такова ниско ниво, което еврото отбелязва в началото на понеделник, последно се наблюдаваше на 8 юли, когато курсът слезе до 1,1395 спрямо долара.

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Европейската централна банка определи на 10 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1430 щатски долара, което е спад от 1,1435 на 9 юли.

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Снимка: БГНЕС

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 юни - единната европейска валута бе със стойности от 1,1608 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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