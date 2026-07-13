Три ленти и бетонови ограничители: Експерт с предложения за по-безопасни магистрали

На магистралите има достатъчно място да се сложи бетонова ограничителна система и да се разшири магистралата в клас А6, тоест да има още едно платно за движение. Трябва да има три ленти за движение в посока, така че ТИР-овете да си стоят в най-дясната лента и да не излизат в средните ленти. Това предложение направи инж. Ясен Ишев, председател на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт, в ефира на Нова телевизия.

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Той бе категоричен, че бетоновите ограничителни системи респектират, дисциплинират и държат водача в много по-концентрирани. Според него е от обществен интерес да се използват равнопоставено и двете ограничителни системи – бетонови и стоманени.

По думите на инж. Ишев пътища у нас се амортизират по-бързо от останалите европейски пътища. "По нашите пътища минават автомобили, с натоварване 15-16 т на ос, а те са проектирани само за 11,5 т на ос. Тоест има претоварване от 30-40%", обясни той.

Експертът каза още, че сред другите проблеми, които са обсъждали, е конструкцията на пътните настилки, която се изчислява по ръководство от 2003 г. "То е остаряло и трябва да се актуализира”, посочи той. И обясни, че не се спазват техническите спецификации на АПИ по отношение на качеството на материалите, по отношение технологията на изпълнение на видовете работи. Това води до по-бързо амортизиране. Също контролът при изпълнение на строително-монтажните работи е занижен и липсва адекватна поддръжка на пътищата.