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Обявиха Dropkick Murphys за първи хедлайнер на Midalidare Rock in the Wine Valley 2027

13 юли 2026, 8:50 часа 534 прочитания 0 коментара
Снимка: Midalidare Rock in the Wine Valley
Обявиха Dropkick Murphys за първи хедлайнер на Midalidare Rock in the Wine Valley 2027

Седмото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе на 9, 10 и 11 юли 2027 г. Първият обявен хедлайнер за догодина са Dropkick Murphys, които ще забият в събота, 10 юли. Билетите влизат в продажба идния четвъртък, 16 юли в 10:00 часа в мрежата на Ивентим.

Dropkick Murphys с гордост се определят като rock ‘n’ roll аутсайдерите от Бостън, превърнали се в шампиони. Тяхната прочута дискография включва четири поредни дебюта на албуми в топ 10 на Billboard ("Turn Up That Dial", "11 Short Stories Of Pain & Glory", "Signed and Sealed in Blood", "Going Out In Style"), както и сертифицирания със злато албум от 2005 г. "The Warrior’s Code", в който се съдържа класиката "I’m Shipping Up To Boston", отличена с двойна платинена плоча и добила световна популярност с получилия четири награди "Оскар" филм "Departed" на Мартин Скорсезе.

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Музиката на Dropkick Murphys е генерирала половин милиард стрийма, групата е продала над 8 милиона копия по целия свят и е изчерпала билетите за концерти на няколко континента. Официалната благотворителна организация на Dropkick Murphys, The Claddagh Fund, е събрала милиони в подкрепа на неправителствени организации, които се фокусират върху деца, ветерани и възстановяване от зависимости.

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Новият албум на Dropkick Murphys - "For The People", идва точно навреме: израз на човечност във време на безмилостна дехуманизация, обещание за надежда в епоха, подхранвана от разпалване на страха, декларация за солидарност във време на разединение, предизвикателно опровержение на шарлатаните и демагозите, които се опитват да ни разделят за собствената си власт и печалба.

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Midalidare Rock In The Wine Valley е от 9 до 11 юли 2027 г. Билетите влизат в продажба на 16 юли, четвъртък в 10:00 часа в мрежaта на Eventim в цялата страна. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley ще откриете на официалния сайт на фестивала.

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фестивали концерти Midalidare Rock in the Valley Dropkick Murphys
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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