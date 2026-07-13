Обявиха Dropkick Murphys за първи хедлайнер на Midalidare Rock in the Wine Valley 2027

Седмото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе на 9, 10 и 11 юли 2027 г. Първият обявен хедлайнер за догодина са Dropkick Murphys, които ще забият в събота, 10 юли. Билетите влизат в продажба идния четвъртък, 16 юли в 10:00 часа в мрежата на Ивентим.

Dropkick Murphys с гордост се определят като rock ‘n’ roll аутсайдерите от Бостън, превърнали се в шампиони. Тяхната прочута дискография включва четири поредни дебюта на албуми в топ 10 на Billboard ("Turn Up That Dial", "11 Short Stories Of Pain & Glory", "Signed and Sealed in Blood", "Going Out In Style"), както и сертифицирания със злато албум от 2005 г. "The Warrior’s Code", в който се съдържа класиката "I’m Shipping Up To Boston", отличена с двойна платинена плоча и добила световна популярност с получилия четири награди "Оскар" филм "Departed" на Мартин Скорсезе.

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Музиката на Dropkick Murphys е генерирала половин милиард стрийма, групата е продала над 8 милиона копия по целия свят и е изчерпала билетите за концерти на няколко континента. Официалната благотворителна организация на Dropkick Murphys, The Claddagh Fund, е събрала милиони в подкрепа на неправителствени организации, които се фокусират върху деца, ветерани и възстановяване от зависимости.

Новият албум на Dropkick Murphys - "For The People", идва точно навреме: израз на човечност във време на безмилостна дехуманизация, обещание за надежда в епоха, подхранвана от разпалване на страха, декларация за солидарност във време на разединение, предизвикателно опровержение на шарлатаните и демагозите, които се опитват да ни разделят за собствената си власт и печалба.

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Midalidare Rock In The Wine Valley е от 9 до 11 юли 2027 г. Билетите влизат в продажба на 16 юли, четвъртък в 10:00 часа в мрежaта на Eventim в цялата страна. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley ще откриете на официалния сайт на фестивала.

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