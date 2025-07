Детектор на лъжата: С нов антикорупционен закон Зеленски успокои протестиращите (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски представи на 24 юли нов законопроект, целящ възстановяване на независимостта на украинските антикорупционни институции. Този ход следва решението на държавния глава от 22 юли да подпише друг законопроект, който на практика унищожава независимостта на Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО). Зеленски аргументира решението, прокарано и през парламента, с прочистване на руското влияние във институциите, но опозиционери, активисти и граждани два дни наред протестираха в големи градове като Киев, Лвов, Одеса, Днипро и други.

Още: Украйна посегна на антикорупционните си органи: Удар по независимостта им или "прочистване" от руски агенти?

Спорният законопроект подкопаваше и стремежите на Украйна да се присъедини към Европейския съюз. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен поиска обяснения от Киев защо се налага да се приема нов закон, а еврокомисарят по разширяването Марта Кос също не скри своите опасения.

🚨JUST IN: Ukraine's Parliament to Consider Restoring Independence of NABU and SAPO



The Verkhovna Rada is set to review a bill aimed at restoring the independence of Ukraine’s top anti-corruption bodies — NABU and SAPO. The proposal has already been backed by 48 MPs from various… pic.twitter.com/9jdGbE7SGZ