Добри новини за Украйна: Германия с нов пакет военна помощ за над 1 млрд. евро

Системите IRIS-T са използвани от украинците за сваляне на руски безпилотни самолети и ракети. Тези четири системи, обещани от Германия, са трета партида IRIS-T, която Берлин предлага на Украйна от началото на войната.

Военният пакет на Берлин идва в ден, в който Писториус посети Киев за Деня на достойнството и свободата - годишнината от Евромайдана.

По-рано САЩ също пратиха нова военна помощ на украинската армия: САЩ с нов пакет военна помощ за Украйна, изпраща на Киев още една система HIMARS

Последно Германия обнови списъка с военна помощ за Украйна на 14 ноември. Тогава стана ясно, че към Киев потеглят още 10 танка Leopard 1. Пакетът включва още: 14 превозвача за всякакви терени Bandvagn 206, 5 линейки ATTC Warthog, 1020 броя 155-мм снаряди, една WISENT 1 - машина за разминиране, 10 дрона VECTOR, 10 000 броя предпазни очила, 14 радара GO12, 3 гранични патрулни автомобила, 4 превозвача на танкове HX81 и 4 полуремаркета, 16 камиона Zetros, 3 микробуса, 13 камиона MAN TGS и 1,4 милиона патрона за малки оръжия.

Според говорителя на военновъздушните сили на Украйна Юрий Игнат някои украински пилоти в Дания, вече преминават обучение във въздуха с инструктори на изтребителите F-16.

Украинците трябва да получат американските самолети най-рано през пролетта на 2024 г.

Още: САЩ с голям ПВО подарък за Украйна, проектът F-16 с нова крачка напред (ВИДЕО)

In #Denmark, Ukrainian pilots are already training on F-16s in the air - Ukrainian Air Force spokesman Ignat. pic.twitter.com/Mr8IEvCVd6