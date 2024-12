Докъде ще стигне Путин? 6 посолства в Киев са с щети заради ракетите му (СНИМКИ)

Русия рискува дипломатически, а може би и по-широк скандал след атаката си с балистични ракети по Киев днес, 20 декември. Причината е, че нападението е нанесло щети по сградите на 6 чуждестранни посолства. Става въпрос за мисиите на Албания, Северна Македония, Черна гора, Португалия, Аржентина и Палестина, обяви украинското външно министерство. От Лисабон вече осъдиха атаката и изразиха официална форма на протест.

На снимки, разпространяващи се в социалните мрежи, се виждат пропаднали тавани, счупени прозорци и стъкла на врати и разпилени по земята предмети в сградите на посолствата.

Ukrainian Foreign Ministry shows photos of foreign embassies damaged after strike on Kyiv



Diplomatic missions of Albania, Argentina, Palestine, North Macedonia, Portugal, and Montenegro were affected by the shelling of Kyiv, according to the Ukrainian Foreign Ministry as… pic.twitter.com/IluFtHr2e8