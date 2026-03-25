Дронове от Русия навлезли в Латвия и Естония - единият се разби в комин на ТЕЦ

Два дрона са навлезли в Латвия и Естония днес, 25 март, като единият се е разбил, а другият се е ударил в комин на топлоелектрическа централа. Съобщава се, че и двете безпилотни машини, нарушили въздушното пространство на Прибалтийските републики, са дошли от Русия. В последните дни и в Литва имаше подобен случай - дрон нахлу в страната, разби се и експлодира, но впоследствие властите във Вилнюс казаха, че може да е бил украински - насочен към руското пристанище Приморск на Балтийско море. Все още е рано да се каже със сигурност, отбелязаха министрите.

Дрон в Латвия - разбил се е в югоизточната част на страната

Чуждестранен безпилотен летателен апарат, навлязъл във въздушното пространство на Латвия от Русия, се е разбил близо до Краслава в югоизточната част на страната, съобщи латвийското Министерство на отбраната.

„Системите за ранно предупреждение засякоха звук, наподобяващ експлозия. На мястото на инцидента са представители на Националните въоръжени сили, държавната полиция и държавната гранична охрана. На мястото са открити останки от дрона. Не е установена по-нататъшна заплаха за безопасността на цивилните лица или за латвийското въздушно пространство. Няма ранени цивилни лица и не са нанесени щети на гражданската инфраструктура“, се посочва в изявлението на ведомството.

Дрон в Естония - ударил комин на електроцентрала

В Естония дрон, летящ от Русия, се разби в комина на електроцентралата в Аувере, съобщава местната медия delfi.ee. Няма ранени или щети. Безпилотният апарат се е ударил в 3:43 ч. през нощта. На мястото работят експерти по обезвреждане на бомби и полиция. Разследването се води от Главната прокуратура.

„Според наличната информация дронът не е бил насочен към Естония. В момента се предприемат първоначални стъпки, а разследването ще изясни конкретните обстоятелства“, цитира медията думите на естонския главен прокурор Астрид Аси.

Според първоначалната оценка на Enefit Power няма непосредствени щети по електроцентралата и инцидентът няма да окаже значително влияние върху естонската електроенергийна система.

Украйна атакува руското пристанище Уст-Луга с дронове тази нощ. Вечерта на 24 март и през нощта на 25 март беше съобщено за украински атаки с безпилотни машини в Ленинградска област. „Това е последица от пълномащабната агресивна война на Русия. Можем да предположим, че ще станем свидетели на още подобни инциденти“, заяви Марго Палосон, генерален директор на естонската полиция за сигурност.

